Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фото
Центр Киева более 60 лет назад выглядел совсем по-другому. Ни для кого не секрет, что во времена СССР город украшали портреты членов партии.
Как именно выглядело сердце Киева, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации в Facebook "Старі фото Києва".
Как выглядел Киев в 60-х годах
Так, например в сети показали снимки главной улицы столицы - Крещатика. Естественно, фото черно-белые.
Как выглядел Крещатик в 60-х годах (фото: Старі фото Києва/Facebook)
Также опубликованы кадры и Европейской площади с гостиницей Днепр, которая существует и по сей день.
Кстати, тогда там ходили трамваи и сама улица называлась "Площадь Ленинского комсомола" и только в 1996 году она обрела название "Европейская".
Так выглядела Европейская площадь в 60-х годах (фото: Старі фото Києва/Facebook)
Смотрите, как раньше выглядел исторический центр Харькова на ретро-фото.
Раньше мы делились редкими фото Киева, которые сделаны 100 лет назад.