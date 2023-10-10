Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фото

Центр Киева более 60 лет назад выглядел совсем по-другому. Ни для кого не секрет, что во времена СССР город украшали портреты членов партии.

Как именно выглядело сердце Киева, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации в Facebook "Старі фото Києва".

Как выглядел Киев в 60-х годах

Так, например в сети показали снимки главной улицы столицы - Крещатика. Естественно, фото черно-белые.

Как выглядел Крещатик в 60-х годах (фото: Старі фото Києва/Facebook)

Также опубликованы кадры и Европейской площади с гостиницей Днепр, которая существует и по сей день.

Кстати, тогда там ходили трамваи и сама улица называлась "Площадь Ленинского комсомола" и только в 1996 году она обрела название "Европейская".

Так выглядела Европейская площадь в 60-х годах (фото: Старі фото Києва/Facebook)