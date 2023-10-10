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Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фото

Киев, Вторник 10 октября 2023 14:54
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Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фото Как раньше выглядел Киев (иллюстративное фото РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Центр Киева более 60 лет назад выглядел совсем по-другому. Ни для кого не секрет, что во времена СССР город украшали портреты членов партии.

Как именно выглядело сердце Киева, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации в Facebook "Старі фото Києва".

Как выглядел Киев в 60-х годах

Так, например в сети показали снимки главной улицы столицы - Крещатика. Естественно, фото черно-белые.

Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фотоСмотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фотоСмотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фото

Как выглядел Крещатик в 60-х годах (фото: Старі фото Києва/Facebook)

Также опубликованы кадры и Европейской площади с гостиницей Днепр, которая существует и по сей день.

Кстати, тогда там ходили трамваи и сама улица называлась "Площадь Ленинского комсомола" и только в 1996 году она обрела название "Европейская".

Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фотоСмотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах. Уникальные ретро-фотоТак выглядела Европейская площадь в 60-х годах (фото: Старі фото Києва/Facebook)

Смотрите, как раньше выглядел исторический центр Харькова на ретро-фото.

Раньше мы делились редкими фото Киева, которые сделаны 100 лет назад.

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Киев ретро фотографи