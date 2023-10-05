Дивіться, як раніше мав вигляд історичний центр Харкова. Унікальні ретро-фото

У мережі показали ретро-фото одного з історичних районів Харкова - його центру. На кадрах можна побачити, як раніше виглядали Будинок Проектів, Зоологічний місток, Будинок "Червоний друкар" та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Юрія Путніка у групі TIME PEOPLE/ГОДИН i ЛЮДИ.

Як виглядав колись Харків

Харків - це легендарне місто з унікальною історією. До 1937 року він був столицею радянської України, а в наш час вважається "студентською" столицею.

На жаль, з початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну історичний центр міста армія РФ обстрілювала нещадно.

Так, узимку 2022 року одна із ракет росіян значно зруйнувала корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Ми пропонуємо вам подивитися, як виглядав Харків на початку сторіччя.