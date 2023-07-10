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Дивіться, як виглядав пінгвін в стародавні часи. Він був найкрихитнішим на планеті!

Як виглядав найменший пінгвін у стародавні часи (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Зараз на території Нової Зеландії мешкають три види пінгвінів і серед них найменший на Землі. Однак вчені виявили останки двох дуже маленьких скам’янілих черепів. Це означає, що раніше існував менший вид пінгвінів, який міг бути предком тих, хто живе сьогодні.

Що відомо про найкрихітніших пінгвінів - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про найкрихітнішого пінгвіна

Результати нового дослідження були опубліковані у виданні The Journal of Paleontology і як показав аналіз, ці рештки за розмірами менші за черепи сучасних малих пінгвінів, але дуже на них схожі. Цей вид пінгвінів називається Eudyptula wilsonae, які ще жили близько 3 млн років тому.

Нині точний розмір Eudyptula wilsonae поки невідомий через відсутність інших кісток. Однак, найменші види нелітаючих п

Залишки черепа найкрихітніших пінгвінів (фото: cambridge.org)

Так міг виглядати пінгвін в стародавні часи (реконструкція: Simone Giovanardi\ twitter.com/GiovaFavazzi)

Що відомо про найбільших пінгвінів на Землі

Крім того, раніше в Новій Зеландії виявили останки одних із найбільших пінгвінів, які коли-небудь жили на Землі. На думку вчених, їхній зріст був як в середньостатистичної людини.

Такий вид називається Kumimanu fordycei. Ці стародавні пінгвіни жили приблизно 55 млн років тому і важили приблизно 154 кг.

Так могли виглядати найбільші пінгвіни на планеті (реконструкція: Simone Giovanardi\ twitter.com/GiovaFavazzi)

Раніше ми писали про те, як планета Уран отримала свою назву.

Також читайте, в NASA показали вражаюче відео, як Земля потерпає від викидів токсинів.

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