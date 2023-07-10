Дивіться, як виглядав пінгвін в стародавні часи. Він був найкрихитнішим на планеті!

Що відомо про найкрихітнішого пінгвіна

Результати нового дослідження були опубліковані у виданні The Journal of Paleontology і як показав аналіз, ці рештки за розмірами менші за черепи сучасних малих пінгвінів, але дуже на них схожі. Цей вид пінгвінів називається Eudyptula wilsonae, які ще жили близько 3 млн років тому.

Нині точний розмір Eudyptula wilsonae поки невідомий через відсутність інших кісток. Однак, найменші види нелітаючих п

Залишки черепа найкрихітніших пінгвінів (фото: cambridge.org)

Так міг виглядати пінгвін в стародавні часи (реконструкція: Simone Giovanardi\ twitter.com/GiovaFavazzi)

Що відомо про найбільших пінгвінів на Землі

Крім того, раніше в Новій Зеландії виявили останки одних із найбільших пінгвінів, які коли-небудь жили на Землі. На думку вчених, їхній зріст був як в середньостатистичної людини.

Такий вид називається Kumimanu fordycei. Ці стародавні пінгвіни жили приблизно 55 млн років тому і важили приблизно 154 кг.

Так могли виглядати найбільші пінгвіни на планеті (реконструкція: Simone Giovanardi\ twitter.com/GiovaFavazzi)