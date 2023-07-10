Смотрите, как выглядел пингвин в древние времена. Он был самым крошечным на планете!

Что известно о самом крошечном пингвине

Результаты нового исследования были опубликованы в издании The Journal of Paleontology и как показал анализ, эти останки по размерам меньше черепов современных малых пингвинов, но очень похожи на них. Этот вид пингвинов называется Eudyptula wilsonae, которые жили еще около 3 млн лет назад.

В настоящее время точный размер Eudyptula wilsonae пока неизвестен из-за отсутствия других костей. Однако малейшие виды нелетающих

Остатки черепа самых крошечных пингвинов (фото: cambridge.org)

Так мог выглядеть пингвин в древние времена (реконструкция: Simone Giovanardi\twitter.com/GiovaFavazzi)

Что известно о крупнейших пингвинах на Земле

Кроме того, ранее в Новой Зеландии обнаружили останки одних из самых крупных пингвинов, когда-либо живших на Земле. По мнению ученых, их рост был как у среднестатистического человека.

Такой вид называется Kumimanu fordycei. Эти древние пингвины жили примерно 55 млн лет назад и весили около 154 кг.

Так могли выглядеть самые большие пингвины на планете (реконструкция: Simone Giovanardi\twitter.com/GiovaFavazzi)