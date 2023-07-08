Вчені сперечалися дуже довго. Як планета Уран отримала свою назву

Всі знають планету Уран як сьому планету від Сонця. До того ж дуже довго вчені не знали про цей елемент космосу. Також дуже довго науковці думали та сперечалися, як назвати планету.

Про те, як Уран отримав свою назву - читайте в матеріалі Styler.

Які раніше були варіанти назви планети

Уран був відкритий британським астрономом Вільямом Гершелем у 1781 році. Після чого цей елемент космосу о статочно визнали планетою.

Насправді Уран бачили в небі протягом тисячоліть, але люди просто думали, що то інша зірка. Було багато спостережень за положенням Урана до його відкриття як планети.

Гершель вважав, що планету потрібно назвати Георгіум на честь короля Георга III Англії, який правив той час. Однак астрономи з інших країн були не дуже задоволені таким вибором, тому вони запропонували кілька альтернатив.

На честь кого назвали Уран

Через рік німецький астроном Йоганн Боде запропонував назвати планету - Уран на честь давньогрецького бога неба. Він навів досить переконливий аргумент з двох основних моментів.

По-перше, король Георг дуже дивним чином виділявся з-поміж інших імен планет, усі були названі на честь стародавніх богів.

По-друге, бог Сатурн є батьком Юпітера в міфології, а римський бог неба (Целус) є батьком Сатурна, що створює чітку ієрархію в порядку планет.