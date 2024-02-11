Смотрите, как выглядел Музей Ханенко, когда в нем жили выдающиеся супруги коллекционеров

Музей Ханенко имеет более полуторавековую истории и берет свое начало с 1870-х лет. Тогда меценат Богдан Ханенко женился на Варваре Терещенко и молодая пара увлеклась идеей собрать собственную художественную коллекцию. Этому делу супруги посвятили почти четыре десятилетия.

При подготовке материала использовали также источники: Музей Ханенко и Википедию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: В Києві цікаво" в Facebook.

Как когда-то выглядел Музей Ханенко

Семья Ханенко много путешествовала по Европе, где они скупали ценные экспонаты на аукционах. При покупках коллекционеры советовались с ведущими знатоками искусства. Так они собрали поистине уникальную коллекцию.

Официально Музей основали в 1919 году согласно завещанию коллекционера Богдана Ханенко и дарственной его жены Варвары Ханенко в пользу Всеукраинской академии наук.

Когда большевики захватили Киев, то имущество Ханенко национализировали, а в доме открыли государственный музей искусства. Первые экспозиции помогала создавать самая Варвара. Ей даже разрешили в дальнейшем жить при музее. Но в 1924 году имена Ханенко забрали из названия культурного учреждения, потому что у них не было заслуг перед Союзом.

Во время Второй мировой самые ценные произведения искусства эвакуировали в Уфу, а то, что осталось в Киеве, разграбили нацисты в 1943 году.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко во времена, когда выдающиеся супруги жили в нем (фото: facebook.com/spraga.info)

В конце 80-х Музей закрыли на 12-летний ремонт. В 1999 году ему вернули название Ханенко. В настоящее время фонды музея насчитывают более 25 000 предметов. Около 1000 избранных артефактов экспонируется постоянно.

В Музее есть подлинники живописи европейских мастеров: Питера Пауля Рубенса, Джентиле Беллини, Хуана Сурбарана, Жака-Луи Давида, Франсуа Буше. Также в фондах учреждения есть собрания искусства Европы, Ирана, Тибета, Китая и Японии, а также небольшие коллекции древнего Египта, Древней Греции и Рима. В экспозициях находятся предметы украинского народного искусства, европейское и восточное оружие, уникальные памятники и целые комплексы археологии.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко во времена, когда выдающиеся супруги жили в нем (фото: facebook.com/spraga.info)