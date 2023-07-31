Дивіться, як виглядатиме житло для переселенців, яке зведуть вже цього літа (фото)

Українські архітектори показали проєкт тимчасового житла для внутрішньо переміщених українців, яке планують звести під Луцьком уже цього літа.

Про це пише ресурс " Прагматіка "

Як виглядатиме тимчасове житло

Проєкт тимчасового житла для переселенців розробила майстерня архітектурного дизайну інтер'єру balbek bureau. Проєкт є частиною національної системи RE: Ukraine Housing.

Проєкт у Луцьку - це перша приватна ініціатива, спрямована на швидке, ефективне та відповідальне надання тимчасового житла.

Житло для переселенців зведуть у селі Жидичин, що на околицях Луцька, на березі річки з чудовим пейзажем та доступом до води. До центру міста звідти добиратись 15 хв на авто.

Ось так виглядатиме тимчасове поселення під Луцьком (фото: balbek bureau)

Який концепт проєкту

Згідно із проєктом, тимчасове поселення матиме місця для паркування автомобілів, велодоріжки, зони відпочинку біля води, площі для загальних зібрань, дитячих та спортивних майданчиків, коворкінгу, дитячого садочку. А також на території будуть аптеки, пункт першої медичної допомоги, заклади харчування та послуг.

У комплексі працюватиме центр адміністративних послуг та охорона. Відкрити першу секцію поселення планують вже цього літа. У пілотній версії інфраструктура буде облаштована частково і поступово доповнюватиметься.

Проєкт фінансується із внесків з НГО "Алгоритм Дій".

Ось так виглядатиме тимчасове поселення під Луцьком (фото: balbek bureau)