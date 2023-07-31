Смотрите, как будет выглядеть жилье для переселенцев, которое построят уже этим летом (фото)

Украинские архитекторы показали проект временного жилья для внутренне перемещенных украинцев, которое планируют построить под Луцком уже этим летом.

Как будет выглядеть временное жилье

Проект временного жилья для переселенцев разработала мастерская архитектурного дизайна интерьера balbek bureau. Проект является частью национальной системы RE: Ukraine Housing.

Проект в Луцке - это первая частная инициатива, направленная на быстрое, эффективное и ответственное предоставление временного жилья.

Жилье для переселенцев построят в селе Жидичин, что в окрестностях Луцка, на берегу реки с прекрасным пейзажем и доступом к воде. В центр города оттуда добираться 15 минут на авто.

Вот так будет выглядеть временное поселение под Луцком (фото: balbek bureau)

Какой концепт проекта

Согласно проекту, временное поселение будет иметь места для парковки автомобилей, велодорожки, зоны отдыха возле воды, площади для общих собраний, детских и спортивных площадок, коворкинга, детского сада. А также на территории будут аптеки, пункт первой медицинской помощи, заведения питания и услуг.

В комплексе будет работать центр административных услуг и охрана. Открыть первую секцию поселения планируют уже этим летом. В пилотной версии инфраструктура будет обустроена частично и будет постепенно дополняться.

Проект финансируется из вкладов НГО "Алгоритм Дій".

Вот так будет выглядеть временное поселение под Луцком (фото: balbek bureau)