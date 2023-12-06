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На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)

Київ, Середа 06 грудня 2023 20:53
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На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео) Головну ялинку країни засвітили 6 грудня (фото: Telegram/Віталій Кличко)
Автор: Василина Копитко

6 грудня у Києві на Софіївській площі засвітили головну ялинку країни. Різдвяне дерево прикрасили у національних кольорах, а на верхівці встановили тризуб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали матеріали: "Вечірній Київ" та Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Як виглядає головна ялинка країни

"Сьогодні, за традицією - в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, - штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів", - написав Кличко.

Цьогоріч тема локації - "Хоробрі серця". Вона присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрасили іграшками у формі блакитних та жовтих сердець, а на верхівці встановили Герб України.

На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)Головна ялинка країни (фото: Вечірній Київ/Даша Гришина)

На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)Головну ялинку засвітили 6 грудня (фото: Telegram/Віталій Кличко)

Також поряд із ялинкою облаштували фотозону у вигляді серця, біля неї встановили маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

Зазначимо, що цього року фудкортів на локації не буде.

Раніше ми показували, як виглядає цьогорічна ялинка у Львові.

Читайте також про те, де в Києві придбати живу ялинку на Новий рік.

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