Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Блогерка та ведуча Ольга Сидоренко вразила користувачів мережі підбіркою архівних фото, на яких можна побачити, який вигляд мали українські чоловіки приблизно 100 років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Сидоренко поділилася у TikTok.
Так, блогерка зібрала архівні світлини чоловіків з різних куточків України. Ви можете побачити мешканців Київщини, Полтавщини, Наддніпрянщини та інших регіонів.
Усі світлини датовано різними роками. Тому можна помітити, як змінювався одяг, а також які зачіски носили чоловіки у ті чи інші періоди.
Архівні світлини українських чоловіків (скріншоти)
Не усі фото вдалося зберегти у гарному стані. Архівні кадри вже почав знищувати час. На щастя, ці світлини не зникнуть з історії, адже вже потрапили у мережу.
Архівні кадри вразили юзерів. У коментарях під відео користувачі пишуть:
До слова, нещодавно ми вже розповідали, що ніколи не їдять члени британської королівської родини.
Окрім цього, днями стало відомо, як віднайти інформацію про свій рід, щоб скласти родинне дерево.