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Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Чоловіки на архівних фото (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка та ведуча Ольга Сидоренко вразила користувачів мережі підбіркою архівних фото, на яких можна побачити, який вигляд мали українські чоловіки приблизно 100 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Сидоренко поділилася у TikTok.

Як у минулому виглядали українці

Так, блогерка зібрала архівні світлини чоловіків з різних куточків України. Ви можете побачити мешканців Київщини, Полтавщини, Наддніпрянщини та інших регіонів.

Усі світлини датовано різними роками. Тому можна помітити, як змінювався одяг, а також які зачіски носили чоловіки у ті чи інші періоди.

Архівні світлини українських чоловіків (скріншоти)

Не усі фото вдалося зберегти у гарному стані. Архівні кадри вже почав знищувати час. На щастя, ці світлини не зникнуть з історії, адже вже потрапили у мережу.

Як виглядали українські чоловіки у минулому (скріншоти)

Як реагує мережа

Архівні кадри вразили юзерів. У коментарях під відео користувачі пишуть:

  • "А головне - погляди. Вільних, хоробрих людей"
  • "Дійсно, красені! Козацьому роду нема переводу"
  • "Які красиві люди".

 

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