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Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Мужчины на архивных фото (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша и ведущая Ольга Сидоренко поразила пользователей сети подборкой архивных фото, на которых можно увидеть, как выглядели украинские мужчины примерно 100 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Сидоренко поделилась в TikTok.

Как в прошлом выглядели украинцы

Так, блогерша собрала архивные фотографии мужчин из разных уголков Украины. Вы можете увидеть жителей Киевщины, Полтавщины, Приднепровья и других регионов.

Все фотографии датированы разными годами. Поэтому можно заметить, как менялась одежда, а также какие прически носили мужчины в те или иные периоды.

Архивные фотографии украинских мужчин (скриншоты)

Не все снимки удалось сохранить в хорошем состоянии. Архивные кадры уже начало уничтожать время. К счастью, эти фотографии не исчезнут из истории, ведь уже попали в сеть.

Как выглядели украинские мужчины в прошлом (скриншоты)

Как реагирует сеть

Архивные кадры поразили пользователей. В комментариях под видео пользователи пишут:

  • "А главное - взгляды. Свободных, храбрых людей"
  • "Действительно, красавцы! Казачьемуроду нет перевода"
  • "Какие красивые люди".
@sydorenko91 Дівчата, налітай
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