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Дивіться, як виглядає укриття у Луцьку, яке облаштували у підземеллі XIV століття

Ось як виглядає незвичне укриття (фото: t.me/tkachenkotymur)
Автор: Василина Копитко

У Луцьку облаштували укриття у підземеллі XIV століття, яке протягом всього цього часу слугувало містянам сховищем від небезпеки. Приміщення нещодавно відреставрували, тому воно повністю відповідає нормам сучасних укриттів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка у Telegram.

Як виглядає унікальне укриття

"В Луцьку є укриття, яке використовується за своїм прямим призначення з XIV століття. Це найстаріша захисна споруда цивільного захисту в Україні з тих, де я був і які бачив. Шкода, що наше сьогодення змушує використовувати історичні памʼятки у якості укриттів, а не просто вивчати й досліджувати історію", - написав чиновник.

Він додав, що ця захисна споруда-музей знаходиться на балансі коледжу в "Окольному замку" і повністю відповідає усім сучасним нормам.

Ось так виглядає укриття у споруді, яку датують ХIV століттям (фото: t.me/tkachenkotymur)

Співфінансування місцевого органу самоврядування та Програма транскордонного співробітництва дозволило розширити площу укриття та провести ремонтно-реставраційні роботи. Там покращили вентиляцію, замінили інженерні мережі та освітлення, підсилили фундамент частини оборонної стіни.

"Всього витрачено майже 2,3 млн євро на всі роботи в історичній памʼятці. Під час повітряної тривоги люди фактично знаходяться у підземному музеї. В інший час тут проводяться екскурсії для всіх охочих. Неймовірна історія неймовірної нації", - написав Ткаченко.

Укриття функціонує і як музей (фото: t.me/tkachenkotymur)

Раніше ми показували, як виглядає укриття, яке відкрили під Києвом за 16 млн грн.

Переглядайте також фото укриття у школі під Києвом, яке облаштували за 13 млн гривень.

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Луцьк