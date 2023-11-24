Смотрите, как выглядит укрытие в Луцке, которое обустроили в подземелье XIV века

В Луцке обустроили укрытие в подземелье XIV века, которое в течение всего этого времени служило горожанам убежищем от опасности. Помещение недавно отреставрировали, поэтому оно полностью соответствует нормам современных укрытий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко в Telegram.
"В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению с XIV века. Это старейшее защитное сооружение гражданской защиты в Украине из тех, где я был и видел. Жаль, что наше настоящее заставляет использовать исторические памятники в качестве укрытий, а не просто изучать и исследовать историю", - написал чиновник.
Он добавил, что это защитное сооружение-музей находится на балансе колледжа в "Окольном замке" и полностью отвечает всем современным нормам.
Финансирование местного органа самоуправления и Программы трансграничного сотрудничества позволили расширить площадь укрытия и провести ремонтно-реставрационные работы. Там улучшили вентиляцию, заменили инженерные сети и освещение, усилили фундамент оборонной части стены.
"Всего потрачено почти 2,3 млн. евро на все работы в исторической памятке. Во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводятся экскурсии для всех желающих. Невероятная история невероятной нации", - написал Ткаченко.
Ранее мы показывали, как выглядит укрытие, которое открыли под Киевом за 16 млн грн.
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