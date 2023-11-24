Смотрите, как выглядит укрытие в Луцке, которое обустроили в подземелье XIV века

Как выглядит уникальное укрытие

"В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению с XIV века. Это старейшее защитное сооружение гражданской защиты в Украине из тех, где я был и видел. Жаль, что наше настоящее заставляет использовать исторические памятники в качестве укрытий, а не просто изучать и исследовать историю", - написал чиновник.

Он добавил, что это защитное сооружение-музей находится на балансе колледжа в "Окольном замке" и полностью отвечает всем современным нормам.

Вот так выглядит укрытие в здании, которое датируют ХIV веком (фото: t.me/tkachenkotymur)

Финансирование местного органа самоуправления и Программы трансграничного сотрудничества позволили расширить площадь укрытия и провести ремонтно-реставрационные работы. Там улучшили вентиляцию, заменили инженерные сети и освещение, усилили фундамент оборонной части стены.

"Всего потрачено почти 2,3 млн. евро на все работы в исторической памятке. Во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводятся экскурсии для всех желающих. Невероятная история невероятной нации", - написал Ткаченко.

Укрытие функционирует и как музей (фото: t.me/tkachenkotymur)