RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите, как выглядит укрытие в Луцке, которое обустроили в подземелье XIV века

Вот как выглядит необычное укрытие (фото: t.me/tkachenkotymur)
Автор: Василина Копытко

В Луцке обустроили укрытие в подземелье XIV века, которое в течение всего этого времени служило горожанам убежищем от опасности. Помещение недавно отреставрировали, поэтому оно полностью соответствует нормам современных укрытий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко в Telegram.

Как выглядит уникальное укрытие

"В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению с XIV века. Это старейшее защитное сооружение гражданской защиты в Украине из тех, где я был и видел. Жаль, что наше настоящее заставляет использовать исторические памятники в качестве укрытий, а не просто изучать и исследовать историю", - написал чиновник.

Он добавил, что это защитное сооружение-музей находится на балансе колледжа в "Окольном замке" и полностью отвечает всем современным нормам.

Вот так выглядит укрытие в здании, которое датируют ХIV веком (фото: t.me/tkachenkotymur)

Финансирование местного органа самоуправления и Программы трансграничного сотрудничества позволили расширить площадь укрытия и провести ремонтно-реставрационные работы. Там улучшили вентиляцию, заменили инженерные сети и освещение, усилили фундамент оборонной части стены.

"Всего потрачено почти 2,3 млн. евро на все работы в исторической памятке. Во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводятся экскурсии для всех желающих. Невероятная история невероятной нации", - написал Ткаченко.

Укрытие функционирует и как музей (фото: t.me/tkachenkotymur)

Ранее мы показывали, как выглядит укрытие, которое открыли под Киевом за 16 млн грн.

Просматривайте также фото укрытия в школе под Киевом, которое обустроили за 13 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луцк