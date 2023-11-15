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Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фото

Як виглядає протирадіаційне укриття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів гривень. Загальна площа сховища - понад 1 тис. кв.м. Його розмістили у ліцеї "Ерудит" в Новосілках Чабанівської громади. Одночасно в укритті може перебувати 590 людей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію голови Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.

Як виглядає протирадіаційне укриття

Протирадіаційне укриття у Новосілках облаштовували впродовж 4 місяців. Його площа сягає майже 1075 кв. метрів.

"Є все для зручного розташування дітей та педагогів. А вентиляційна система дозволяє там залишатися людям щонайменше 48 годин поспіль. Приміщення опалюється за допомогою котельні, радіатори обладнані термостатичними клапанами для регулювання температури повітря", - зазначає чиновник.

В укритті також є централізоване водопостачання і запаси бутельованої води. Сховище обладнане безперебійним електропостачанням.

"В укритті є приміщення для зберігання продуктів, а також кімната для надання медичної допомоги з необхідними медикаментами. Один із чотирьох входів у сховище пристосований для маломобільних груп населення", - каже Кравченко.

Також він додає, що під час навчального процесу в укритті у разі оголошення тривоги зможуть перебувати діти та педагоги, в інший час воно також буде доступним для мешканців громади.

Ось так виглядає протирадіаційне укриття (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Капітальний ремонт укриття обійшовся у 16 мільйонів гривень

"Головна умова очного навчання - наявність укриття у школі. Робимо все, щоб організувати безпечний та безперервний навчальний процес на Київщині. Упродовж 2022-2023 років у закладах освіти області відремонтували понад 900 укриттів. Загалом у таких закладах їх функціонує понад 1,2 тис." - зазначає чиновник.

Капітальний ремонт укриття у Новосілках обійшовся у 16 млн грн, із них 11 млн грн - державна субвенція та 5 млн грн - гроші громади.

"Нові укриття мають подвійне призначення. Тут можна переховуватися в разі тривоги, в інший час приміщення будуть використовувати для проведення гуртків чи спортивних секцій", - додає Кравченко.

Ось так виглядає протирадіаційне укриття (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Читайте також про те, як виглядає укриття під Києвом, яке облаштували за 13 млн гривень.

Раніше ми писали про те, що українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері.

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Київ