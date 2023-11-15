Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фото

Как выглядит противорадиационное укрытие

Противорадиационное укрытие в Новоселках обустраивали в течение 4 месяцев. Его площадь достигает почти 1075 кв. метров.

"Есть все для удобного расположения детей и педагогов. А вентиляционная система позволяет там оставаться людям не менее 48 часов подряд. Помещение отапливается с помощью котельной, радиаторы оборудованы термостатическими клапанами для регулирования температуры воздуха", - отмечает чиновник.

В укрытии также есть централизованное водоснабжение и запасы бутилированной воды. Хранилище оборудовано бесперебойным электроснабжением.

"В укрытии есть помещение для хранения продуктов, а также комната для оказания медицинской помощи с необходимыми медикаментами. Один из четырех входов в хранилище приспособлен для маломобильных групп населения", - говорит Кравченко.

Также он добавляет, что во время учебного процесса в укрытии в случае объявления тревоги смогут находиться дети и педагоги, в другое время оно также будет доступным для жителей громады.

Вот так выглядит противорадиационное укрытие (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Капитальный ремонт укрытия обошелся в 16 миллионов гривен

"Главное условие очного обучения - наличие укрытия в школе. Делаем все, чтобы организовать безопасный и непрерывный учебный процесс в Киевской области. В течение 2022-2023 годов в учебных заведениях области отремонтировали более 900 укрытий. Всего в таких заведениях их функционирует более 1,2 тыс." - отмечает чиновник.

Капитальный ремонт укрытия в Новоселках обошелся в 16 млн грн, из них 11 млн грн - государственная субвенция и 5 млн грн - деньги громады.

"Новые укрытия имеют двойное назначение. Здесь можно скрываться в случае тревоги, в другое время помещение будет использоваться для проведения кружков или спортивных секций", - добавляет Кравченко.

Вот так выглядит противорадиационное укрытие (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)