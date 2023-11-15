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Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фото

Киев, Среда 15 ноября 2023 13:06
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Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фото Как выглядит противорадиационное укрытие (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов гривен. Общая площадь хранилища - более 1 тыс. кв.м. Его разместили в лицее "Эрудит" в Новоселках Чабановской громады. Одновременно в укрытии может находиться 590 человек.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию главы Киевской ОГА Руслана Кравченко в Facebook.

Как выглядит противорадиационное укрытие

Противорадиационное укрытие в Новоселках обустраивали в течение 4 месяцев. Его площадь достигает почти 1075 кв. метров.

"Есть все для удобного расположения детей и педагогов. А вентиляционная система позволяет там оставаться людям не менее 48 часов подряд. Помещение отапливается с помощью котельной, радиаторы оборудованы термостатическими клапанами для регулирования температуры воздуха", - отмечает чиновник.

В укрытии также есть централизованное водоснабжение и запасы бутилированной воды. Хранилище оборудовано бесперебойным электроснабжением.

"В укрытии есть помещение для хранения продуктов, а также комната для оказания медицинской помощи с необходимыми медикаментами. Один из четырех входов в хранилище приспособлен для маломобильных групп населения", - говорит Кравченко.

Также он добавляет, что во время учебного процесса в укрытии в случае объявления тревоги смогут находиться дети и педагоги, в другое время оно также будет доступным для жителей громады.

Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фотоПод Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фотоПод Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фотоПод Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фотоВот так выглядит противорадиационное укрытие (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Капитальный ремонт укрытия обошелся в 16 миллионов гривен

"Главное условие очного обучения - наличие укрытия в школе. Делаем все, чтобы организовать безопасный и непрерывный учебный процесс в Киевской области. В течение 2022-2023 годов в учебных заведениях области отремонтировали более 900 укрытий. Всего в таких заведениях их функционирует более 1,2 тыс." - отмечает чиновник.

Капитальный ремонт укрытия в Новоселках обошелся в 16 млн грн, из них 11 млн грн - государственная субвенция и 5 млн грн - деньги громады.

"Новые укрытия имеют двойное назначение. Здесь можно скрываться в случае тревоги, в другое время помещение будет использоваться для проведения кружков или спортивных секций", - добавляет Кравченко.

Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фотоПод Киевом обустроили противорадиационное укрытие за 16 миллионов. Вот первые фотоВот так выглядит противорадиационное укрытие (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Читайте также о том, как выглядит укрытие под Киевом, которое обустроили за 13 млн. гривен.

Ранее мы писали о том, что украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере.

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Киев