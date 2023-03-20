Дивіться, як виглядає дідусь, що перетворив себе на "інопланетного диявола"

Бразилець Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро відомий у всьому світі як "найбільш модифікований" дідусь із "рукою диявола". Його тіло повністю вкрите тату, зуби - металеві, язик - роздвоєний. Також він має шкірні імплантати та інші модифікації тіла.
Про це пише Mirror.
Марсело протягом багатьох років витратив приблизно 29 000 фунтів стерлінгів на те, щоб перетворитися на "інопланетного диявола". 98 % його тіла було змінено. На його шкірі 1500 татуювань.
Нещодавно він поділився своїм знімком, де він ще був хлопчиком з двома звичайними руками, без татуювань і з густим волоссям.
"Я роблю нову модифікацію, якої ще не існує у світі. Я вже досліджував бодімодифікації, і, судячи з того, що я бачив, ще ніхто не робив подібного", - говорить Марсело.
Чоловік розколов собі одну руку, а тоді ще й відрізав собі палець. Він зазначає, що після того, як він зробив собі одну руку "в іншому форматі", тепер хоче модифікувати й іншу - вона нагадуватиме руку інопланетянина.
Марсело стверджує, що процедура була ретельно проаналізована протягом двох тижнів до операції, причому вказівний палець був акуратно відрізаний біля кісточки.
Оскільки процес був швидким і плавним, він оцінив цей біль лише на 6 із 10 балів. Але зазначає, що перші п’ять днів були дуже болісними.
"Я встигаю робити все, як зазвичай, наприклад, писати, робити татуювання та грати на скрипці. Люди вже бачили мою руку і думали, що це цікаво, але казали, що не мають сміливості це зробити", - розповідає Марсело.
При цьому Марсело зазначає, що його родина не зможе зупинити його у прагненнях змінити своє тіло. У чоловіка є двоє дітей, 10-річний Алефф Райан і 20-річна Гіларі Беатріс, а також 4-річний онук.
Раніше Марсело розповідав про реакцію широкої публіки на свій неоднозначний вигляд. Стверджував, що вона переважно позитивна.
"Вони мене фотографують і знімають на відео. Люди радіють і дивуються, коли бачать стільки у мене татуювань", - каже "модифікований" чоловік.
Раніше ми ділились історією хлопця, який купив ДНК-тест задля розваги, але зруйнував цим декілька сімей.
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