Хлопець купив ДНК-тест заради сміху і розвалив одразу кілька родин

19-річний хлопець вирішив витратити подаровані на день народження гроші на ДНК-набори. Пішов він на такий вчинок заради сміху, але обернулося все великою сімейною трагедією.

Виявилося, що тато юнака - його родич, але не батько

"Ми отримали наші результати кілька днів тому, і я зайшов у розділ ДНК-родичів, щоб перевірити мої збіги. У верхній частині було зазначено, що мій тато має лише 29,2% ДНК зі мною і є ймовірно моїм зведеним братом, що неможливо", - розповів юнак.

Звісно, це не мало жодного сенсу, адже тато за віком ніяк не міг бути зведеним братом хлопця, проте він вочевидь був його родичем, однак - не батьком.

Двоюрідна сестра виявилася зведеною

Пізніше підліток дізнався, що у нього цілих 24,6 % ДНК зі своєю двоюрідною сестрою (це могло означати, що вона буде його зведена сестра, тобто один з батьків у них спільний), оскільки у кузенів зазвичай приблизно 12 відсотків.

"Я не міг придумати генетичний зв’язок, який би пояснив те, що я бачив, і у мене були сумніви щодо точності відсотків...Єдиним реалістичним поясненням того, що я бачив, було те, що мій дядько, батько мого двоюрідного брата і брат мого тата, є моїм батьком", - додав хлопець.

Хлопець розкрив зраду 20-річної давнини

Не замислюючись, він показав мамі свої результати ДНК і запитав її, чому вони не збігаються.

"Я запитав її, чи зраджувала вона татові з дядьком Девідом... Вона виглядала приголомшеною, а потім пробурмотіла: "Що це за питання? Звичайно, ні"... Я їй все розповів: тест, відсотки, збіги ДНК, все! Моя мама впала долі, плачучи, благаючи мене не розповідати татові", - каже 19-річний юнак.

Одразу дві родини було зруйновано

Але це було вже не спинити. Коли тато повернувся додому, він побачив, що з мамою щось не так.

"Протягом наступних кількох годин я чув, як уся моя сім’я розпалася за моїми дверима. Мої батьки почали палку суперечку, а бабуся й дідусь кинулися подивитися, що відбувається... Моя тітка з Девідом з’явилися незабаром пізніше, і я майже впевнений, що чув, як мій тато і Девід почали битися", - додав хлопець.

Тепер він шкодує гірко, що витратив подаровані гроші на тест ДНК, який розкрив правду і зруйнував його родину і родину його дядька (насправді - тата) і тітки.