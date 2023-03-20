Смотрите, как выглядит дедушка, который превратил себя в "инопланетного дьявола"

Бразилец Марсело "B-Boy" Де Соуза Рибейро известен во всем мире как "самый модифицированный" дедушка с "рукой дьявола". Его тело полностью покрыто тату, зубы - металлические, язык - раздвоенный. Также у него есть кожные имплантаты и другие модификации тела.
Об этом пишет Mirror.
Марсело в течение многих лет потратил примерно 29 000 фунтов стерлингов на то, чтобы превратиться в "инопланетного дьявола". 98% его тела было изменено. На его коже 1500 татуировок.
Недавно он поделился своим снимком, где он был еще мальчиком с двумя обычными руками, без татуировок и с густыми волосами.
"Я делаю новую модификацию, которой еще не существует в мире. Я уже исследовал бодимодификации, и, судя по тому, что я видел, еще никто не делал подобного", - говорит Марсело.
Человек расколол себе одну руку, а потом еще и отрезал себе палец. Он отмечает, что после того, как он сделал себе одну руку "в другом формате", теперь хочет модифицировать и другую - она будет напоминать руку инопланетянина.
Марсело утверждает, что процедура была тщательно проанализирована в течение двух недель до операции, причем указательный палец был аккуратно отрезан у косточки.
Поскольку процесс был быстрым и плавным, он оценил эту боль всего в 6 из 10 баллов. Но отмечает, что первые пять дней были очень болезненными.
"Я успеваю делать все, как обычно. Например, писать, делать татуировки и играть на скрипке. Люди уже видели мою руку и думали, что это интересно, но говорили, что не имеют смелости это сделать", - рассказывает Марсело.
При этом Марсело отмечает, что его семья не сможет остановить его в стремлении изменить свое тело. У мужчины двое детей:10-летний Алефф Райан и 20-летняя Хиллари Беатрис, а также 4-летний внук.
Ранее Марсело рассказывал о реакции широкой публики на свой неоднозначный вид. Утверждал, что она в основном положительная.
"Они меня фотографируют и снимают на видео. Люди радуются и удивляются, когда видят столько у меня татуировок", - говорит "модифицированный" мужчина.
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