Дивіться, як відновили ТРЦ у Харкові, який знищили росіяни: фото "до" та "після"

1 грудня 2023 року всі торгові площі ТРЦ Nikolsky, які пошкодило влучання російської ракети, вже відновили та передали в роботу. Ремонт розпочали ще у квітні 2022 року, тобто майже відразу після руйнувань.

Руйнування в ТРЦ у Харкові після влучання ракети (фото: ucsc.org.ua)

Місцями можна було не проводити капітальний ремонт, але на 3 та 4 поверхах довелося демонтувати значну частину перекриття й конструктивних елементів та будувати нові.

Зазначимо, що роботи розпочали ще тоді, коли російська армія стояла за 10 кілометрів від міста. Проте забудовники розуміли, що деякі пошкодження потрібно відремонтувати до зими, щоб захистити будівлю.

"Людям були потрібні позитивні новини. 2/3 людей поїхали з міста, більшість не розуміла, що робити далі, і тут відкривається центральний ТЦ міста, навпроти зруйнованої мерії. Люди були шоковані, ніхто цього не очікував", - пригадує операційний директор будівельної компанії Максим Гаврюшин.

Там, де це було можливо на території ТРЦ, підземні поверхи також функціонували як укриття.

Так ТРЦ відремонтували та знову запустили в роботу (фото: ucsc.org.ua)

Загальний бюджет відновлення ТРЦ склав близько 18 мільйонів доларів. Непрямі збитки по ТРЦ Nikolsky, включно з втратами капіталізації становлять за 2022 рік близько 150 мільйонів доларів.