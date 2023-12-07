Смотрите, как восстановили ТРЦ в Харькове, который уничтожили россияне: фото "до" и "после"

1 декабря 2023 года все торговые площади ТРЦ Nikolsky, поврежденные попаданием российской ракеты, уже возобновили и передали в работу. Ремонт начался еще в апреле 2022 года, то есть почти сразу после разрушений.

Разрушение в ТРЦ в Харькове после попадания ракеты (фото: ucsc.org.ua)

Местами можно было не проводить капитальный ремонт, но на 3 и 4 этажах пришлось демонтировать значительную часть перекрытия и конструктивных элементов и строить новые.

Отметим, что работы начали еще тогда, когда российская армия стояла в 10 километрах от города. Однако застройщики понимали, что некоторые повреждения нужно отремонтировать к зиме, чтобы защитить здание.

"Людям нужны были положительные новости. 2/3 человек уехали с города, большинство не понимало, что делать дальше, и здесь открывается центральный ТЦ города, напротив разрушенной мэрии. Люди были шокированы, никто этого не ожидал", - вспоминает операционный директор строительной компании Максим Гаврюшин.

Там, где это было возможно на территории ТРЦ, подземные этажи также функционировали как укрытие.

Так ТРЦ отремонтировали и снова запустили в работу (фото: ucsc.org.ua)

Общий бюджет восстановления ТРЦ составил около 18 миллионов долларов. Косвенные убытки по ТРЦ Nikolsky, включая потери капитализации составляют за 2022 год около 150 миллионов долларов.