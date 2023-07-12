У Миколаєві відновили зруйнований росіянами топ-університет: фото до і після

У Миколаєві повністю відновили знаменитий Чорноморський національний університет імені Петра Могили, який входить у 50 найкращих вишів України, і який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.

Як виглядало приміщення університету рік тому, і як виглядає зараз - дивіться нижче у матеріалі Styler.

Як виглядає ЧНУ імені Петра Могили сьогодні

Як відомо, заснований 1996 року вищий учбовий заклад минулого літа зазнав двох ракетних обстрілів. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.

29 серпня 2022 року ще одна ракета приземлилась у головному корпусі університету біля кабінету ректора…

Протягом року колектив університету наполегливо працював над відновленням топ-закладу вищої освіти.

І, як можна побачити на фото, наданих працівниками вишу, відбудовані приміщення стали ще кращими: навчальні лабораторії, комп'ютерні класи, спортивні зали, читальні зали бібліотеки, адміністративні кабінети.

"Незламний університет незламного міста, який попри всі випробування у консолідованому рейтингу вишів України за 2022 рік посів чільне місце, а серед закладів вищої освіти Миколаєва перше місце, повністю відновлено!" - порадували у ЧНУ.

Нижче пропонуємо вам на власні очі побачити результати відновлення вишу.

ЧНУ після російських обстрілів у серпні 2022-го:

Університет після російських обстрілів (фото: ЧНУ імені Петра Могили)

ЧНУ сьогодні - після відновлення:

Відновлений університет (фото: ЧНУ імені Петра Могили)

Додамо, що сьогодні Чорноморський національний університет імені Петра Могили надає якісні освітні послуги, має шість престижних факультетів і три потужних інститути, здійснює підготовку за 31 сучасною та перспективною спеціальністю і запрошує абітурієнтів на навчання.