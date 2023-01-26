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Смотрите, как нужно носить леопардовые лосины, чтобы выглядеть стильно

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Четверг 26 января 2023 20:00
Смотрите, как нужно носить леопардовые лосины, чтобы выглядеть стильно Как правильно носить леопардовые лосины (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

После резонанса с немецкими танками Leopard мир охватил тренд на все леопардовое – как напоминание о том, что Украина нуждается в мощном оружии. Не исключением стал и мир моды, куда ворвался леопардовый принт.

Смотрите, как правильно носить противоречивый предмет гардероба – леопардовые лосины – в фотосоветах от персональной стилистка Елены Шевченко в Instagram.

Леопардовые лосины – не повод для шуток!

По словам стилиста, этот принт – невероятно хорошо маскирует и дает изюминку образу. Но в случае с лосинами надо понимать, как грамотно их стилизовать, чтобы покорять мир, а не создавать новый источник для злых шуток.

Важные правила стильного образа

Главное правило – закрываем зону паха. Чтобы не было "верблюжьего копытца". Это выглядит очень некрасиво.

Плотная ткань. Если вы не хотите, чтобы ваш леопард собирался складками или растянулся в коленях. Также лосины не должны быть прозрачными. Если сквозь них видны очертания белья – не берите. Обратите внимание на лосины, прошитые в зоне паха будто стрингами. Такие обычно хорошо держат форму.

Обращайте внимание на резинку. Она не должна собираться в гармошку и быть тонкой, словно из трусов. Также резинка не должна пережимать тело, образуя складку.

Не забывайте о посадке. Ваши лосины не должны слезать с попы при каждом движении, а они могут. Поэтому только высокая посадка, чтобы было удобно и сидеть и шагать по миру.

Чем дополнить лосины

Образ с лосинами требует определенной формулы: объемный верх плюс лосины. А дальше уже – ваша фантазия.

Держите несколько базовых формул образов с лосинами:

  • лосины + свитер + дубленка или косуха
  • лосины + свитер + пальто
  • лосины + рубашка + пиджак
  • лосины + худи
  • лосины + рубашка + жилет

Смотрите, как нужно носить леопардовые лосины, чтобы выглядеть стильноСмотрите, как нужно носить леопардовые лосины, чтобы выглядеть стильноСмотрите, как нужно носить леопардовые лосины, чтобы выглядеть стильно

Фото: instagram.com/purpur.stylist

Таких формул может быть множество. Главное – не забывайте об аксессуарах.

"Леопардовых лосин не стоит бояться. Наоборот. Такая формула образа максимально удобна и подойдет абсолютно всем типам фигуры и любому размеру", – резюмировала Елена Шевченко.

Раньше стилист рассказала, как правильно носить белое зимой.

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