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Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)

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Понедельник 14 ноября 2022 14:37
Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео) Среди вещей россиян обнаружили даже херсонский арбуз (фото: Ukrainian witness)
Автор: Юлия Гаюк

После успешной деоккупации Херсона военнослужащие приступили к очистке города от последствий пребывания россиян. Перед выходом из города они заминировали многие объекты критической и жилой инфраструктуры.

На YouTube-канале "Український свідок" появилось видео, как нацполиция лишает свободный Херсон российского убийственного следа.

В оперативном порядке начались работы по "зачистке" города. Местные с готовностью сотрудничают со служащими, помогая ориентироваться на местности и показывая, где находились россияне.

Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)

Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)

Работа нацполиции в освобожденном Херсоне (фото: Ukrainian witness)

Проезжая городом, военнослужащие говорят, что сами еще не верят в то, что это реально. Вспоминают, как несколько раз пустили слезу, увидев радостных херсонцев на улице.

Благодаря ориентированию одного из местных полицейских удалось попасть на аккумуляторный завод "САДА". Он был дислокацией врага, оставившего там много интересного. Среди находок медикаменты, патроны, вода и даже арбуз.

Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)

Работа нацполиции в освобожденном Херсоне (фото: Ukrainian witness)

Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия и дальше. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.

Кстати, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Смотрите трогательные видео встречи с местными жителями.

А россияне, убегая, воровали все, что могли. Враг вывез из херсонского зоопарка всех животных и даже енота.

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Херсон деокупація полиция