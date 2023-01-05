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Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)

Як виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Тіна Кароль дивує публіку не лише розкішними сценічними образами, а й ніжними домашніми. Зірка не соромиться показувати себе без краплі макіяжу.

Останні фото вона опублікувала у своєму Telegram.

Як виглядає співачка без макіяжу

На фото видно, що Тіна Кароль має розкішний вигляд: у неї ідеальна шкіра, укладені брови та пухкі губи. Часто у кадрі вона з розпущеним об'ємним волоссям.

На обличчі виконавиці - жодної зморшки. Все це завдяки ретельному догляду та фізичній активності.

Зокрема, для виходу на сцену артистка обирає цікаві та яскраві образи, її фішкою вже давно стала яскраво-червона помада та укладене в локони волосся.

Загалом вона не соромиться показувати себе без косметики, адже має чудовий вигляд.

Як виглядає Тіна Кароль без макіяжу (instagram.com/_fantina)

Раніше ми повідомляли, що Кароль розплакалася в аеропорту через проросійського співробітника.

Також співачка розповідала, чи буде співати російською мовою.

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Тіна Карольпевец