Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)

Як виглядає співачка без макіяжу

На фото видно, що Тіна Кароль має розкішний вигляд: у неї ідеальна шкіра, укладені брови та пухкі губи. Часто у кадрі вона з розпущеним об'ємним волоссям.

На обличчі виконавиці - жодної зморшки. Все це завдяки ретельному догляду та фізичній активності.

Зокрема, для виходу на сцену артистка обирає цікаві та яскраві образи, її фішкою вже давно стала яскраво-червона помада та укладене в локони волосся.

Загалом вона не соромиться показувати себе без косметики, адже має чудовий вигляд.

Як виглядає Тіна Кароль без макіяжу (instagram.com/_fantina)