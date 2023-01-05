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Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)

Как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Тина Кароль удивляет публику не только роскошными сценическими образами, но и нежными домашними. Звезда не стесняется показывать себя без капли макияжа.

Последние фото она опубликовала в своем Telegram.

Как выглядит певица без макияжа

На фото видно, что Тина Кароль выглядит роскошно: у нее идеальная кожа, уложены брови и рыхлые губы. Часто в кадре она с распущенными объемными волосами.

На лице исполнительницы - ни одной морщинки. Все это благодаря тщательному уходу и физической активности.

В частности, для выхода на сцену артистка выбирает интересные и яркие образы, ее фишкой уже давно стала алая помада и уложенные в локоны волосы.

В общем, она не стесняется показывать себя без косметики, ведь выглядит прекрасно.

Как выглядит Тина Кароль без макияжа (instagram.com/_fantina)

Ранее мы сообщали, что Кароль расплакалась в аэропорту из-за пророссийского сотрудника.

Также певица рассказывала, будет ли петь на российском языке.

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Тина Карольпевец