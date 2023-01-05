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Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)

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Четвер 05 січня 2023 18:58
Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото) Як виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Тіна Кароль дивує публіку не лише розкішними сценічними образами, а й ніжними домашніми. Зірка не соромиться показувати себе без краплі макіяжу.

Останні фото вона опублікувала у своєму Telegram.

Як виглядає співачка без макіяжу

На фото видно, що Тіна Кароль має розкішний вигляд: у неї ідеальна шкіра, укладені брови та пухкі губи. Часто у кадрі вона з розпущеним об'ємним волоссям.

На обличчі виконавиці - жодної зморшки. Все це завдяки ретельному догляду та фізичній активності.

Зокрема, для виходу на сцену артистка обирає цікаві та яскраві образи, її фішкою вже давно стала яскраво-червона помада та укладене в локони волосся.

Загалом вона не соромиться показувати себе без косметики, адже має чудовий вигляд.

Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)

Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Дивіться, як насправді виглядає Тіна Кароль без макіяжу (фото)Як виглядає Тіна Кароль без макіяжу (instagram.com/_fantina)

Раніше ми повідомляли, що Кароль розплакалася в аеропорту через проросійського співробітника.

Також співачка розповідала, чи буде співати російською мовою.

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Тіна Кароль певец