Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)
Известная украинская певица Тина Кароль удивляет публику не только роскошными сценическими образами, но и нежными домашними. Звезда не стесняется показывать себя без капли макияжа.
Последние фото она опубликовала в своем Telegram.
Как выглядит певица без макияжа
На фото видно, что Тина Кароль выглядит роскошно: у нее идеальная кожа, уложены брови и рыхлые губы. Часто в кадре она с распущенными объемными волосами.
На лице исполнительницы - ни одной морщинки. Все это благодаря тщательному уходу и физической активности.
В частности, для выхода на сцену артистка выбирает интересные и яркие образы, ее фишкой уже давно стала алая помада и уложенные в локоны волосы.
В общем, она не стесняется показывать себя без косметики, ведь выглядит прекрасно.
Как выглядит Тина Кароль без макияжа (instagram.com/_fantina)
Ранее мы сообщали, что Кароль расплакалась в аэропорту из-за пророссийского сотрудника.
Также певица рассказывала, будет ли петь на российском языке.