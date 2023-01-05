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Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)

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Четверг 05 января 2023 18:58
Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото) Как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Тина Кароль удивляет публику не только роскошными сценическими образами, но и нежными домашними. Звезда не стесняется показывать себя без капли макияжа.

Последние фото она опубликовала в своем Telegram.

Как выглядит певица без макияжа

На фото видно, что Тина Кароль выглядит роскошно: у нее идеальная кожа, уложены брови и рыхлые губы. Часто в кадре она с распущенными объемными волосами.

На лице исполнительницы - ни одной морщинки. Все это благодаря тщательному уходу и физической активности.

В частности, для выхода на сцену артистка выбирает интересные и яркие образы, ее фишкой уже давно стала алая помада и уложенные в локоны волосы.

В общем, она не стесняется показывать себя без косметики, ведь выглядит прекрасно.

Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)

Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Смотрите, как выглядит Тина Кароль без макияжа (фото)Как выглядит Тина Кароль без макияжа (instagram.com/_fantina)

Ранее мы сообщали, что Кароль расплакалась в аэропорту из-за пророссийского сотрудника.

Также певица рассказывала, будет ли петь на российском языке.

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Тина Кароль певец