Дивіться, як на початку 20 віку виглядав Майдан Незалежності у Києві (фото)

Як виглядав Майдан на початку 20 століття

На початку 20 століття площа називалася Думською, тому що там знаходилася будівля міської Думи.

Так виглядав Майдан на початку 20 сторіччя (фото: wikipedia.org)

Історія Майдану

У 1830 році площа отримала назву Хрещатицька від назви вулиці, до якої вона безпосередньо примикала. У 1876 році на площі було збудовано будівлю Міської думи, і вона отримала назву Думської.

Майдан 1850 року (фото: wikipedia.org)

У 1913 році перед будівлею Міської думи було відкрито пам'ятник Столипіну, знесений відразу після Лютневої революції у 1917 році.

1919 року площу перейменували на Радянську, а в 1935 - на площу Калініна. У 1941 році в будівлі Думи була пожежа і вона згоріла. Але внаслідок цього лиха територія площі сильно збільшилася за рахунок зруйнованого непарного боку вулиці Хрещатик.

Нинішнє ім'я площі їй надали після здобуття Україною незалежності 1991 року. Станція метро "Площа Жовтневої революції" змінила свою назву одночасно із площею.

Зазначимо, що зараз слово Майдан стало навіть загальним і означає вияв свободи та демократії.