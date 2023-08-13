Дивіться, як виглядають жінки, які позували для монумента "Батьківщина-мати" (фото)

Монумент "Батьківщина-мати", який уже кілька тижнів в усіх українців не сходить з вуст через заміну радянського герба на тризуб, створювали ще понад чотири десятиліття тому. Історія його проєктування має багато цікавих фактів і навіть оповита легендами. Але мало хто знає, що первинний задум автора монумента був абсолютно іншим.

Про те, яким був перший проєкт скульптури "Батьківщина-мати" та хто позував під час створення ескізів, читайте у матеріалі Styler.

Ніна Яценко позувала для першого проєкту "Батьківщини-мати"

Перший проєкт монументу розробив ще у 1970-х роках скульптор Євгеній Вучетич з Москви. За його задумом, фігуру жінки мали покрити тонким шаром золота, щоб вона виблискувала на сонці. А нижче, на схилах, мали поставити напівоголених велетнів-вояків до 30 метрів заввишки.

Але оскільки скульптор помер у 1974 році, то проєкт взяв на себе український монументаліст Василь Бородай. Він вніс деякі зміни в проєкт монумента.

Прототипом для першого варіанту "Батьківщини-мати" стала художниця з Київщини Ніна Яценко (після заміжжя Денилейко), яка в 21 рік позувала при створенні ескізів для скульптури.

"У студентські роки Ніна підробляла сторожем у Ботанічному саду біля Видубицького монастиря. Поряд із трапезною художники й архітектори винаймали кімнати під майстерні. Так жінку помітили й запросили позувати для скульптури в стилі Родена з маленькою дитинкою, назвавши її "типовою українкою", - розповіла блогер Олеся Кусто у Facebook.

Ніна Яценко-Данилейко (фото: facebook.com/Олеся Кусто)

"Поїхали на кіностудію Довженка. Там одягли в грубу полотняну сорочку, важку і незручну. Позувати було складно, особливо німіла рука, яку весь час потрібно було тримати піднятою угору. А ліпили по 3-4 години", - згадує Ніна.

Одним із перших варіантів монумента був образ жінки з дитям на руках. Втім у конкурсі перемогли войовничі ідеологічні фактори того часу та архітектурний проєкт московської групи художників. Тому у результаті "Батьківщину-мати" зобразили зі щитом і мечем.

Ще однією причиною такого рішення було те, що хтось зауважив, що якщо дивитись на скульптуру з Лівого берега, то фігура з немовлям на руках виглядала б як тризуб.

Ніна Яценко-Данилейко (фото: facebook.com/Олеся Кусто)

Галина Кальченко стала прототипом монумента

Офіційна версія стверджує, що прототипом для створення монумента "Батьківщини-мати" за проєктом Василя Бородая стала скульпторка Галина Кальченко.

На жаль, жінка померла у 1975 році, невдовзі після того, як Бородай розпочав роботу над монументом. За переказами, уже коли був готовий макет скульптури, довелося збільшити ніс монумента, оскільки, якщо дивитись на обличчя знизу, то він мав вигляд сплющеного.

Галина Кальченко (фото: fakty.ua)

Скульпторка не дожила до моменту відкриття монумента "Батьківщина-мати" (фото: Вікіпедія)

Також зазначимо, що за проєктом Бородая скульптура вийшла нижчою, ніж планувалось первинно. Вона заввишки 102 м, а в першому варіанті мала б мати - 108 м. Але попри це, "Батьківщина-мати" - найвищий монумент Європи.

Поширена думка, що висоту зменшили начебто через те, що меч "Батьківщини-мати" був вищим за хрести на Лаврі. Втім історики спростовують цю легенду. Вважається, що інженери знизили монумент, бо визначили, що вітри могли спричиняти небажані коливання.

Хай там як, але в обличчі "Батьківщини-мати" можна впізнати риси обох жінок.

У рисах обличчя "Батьківщини-мати" можна помітити схожість з обома жінками (фото: GettyImages)