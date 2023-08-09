Під Києвом хочуть звести паркінг, якого ще не бачили українці. Дивіться фото

У Вишневому планують збудувати дев’ятиповерховий паркінг, який зможе помістити 450 автівок. Новітня стоянка матиме вбудований супермаркет, шиномонтаж і мийку.

Що відомо про будівництво

Паркінг планують збудувати біля житлового комплексу "Атмосфера", який розташований у центрі Вишневого, всього у 3 км від Києва. Спроєктувала ескіз і реалізовуватиме проєкт інвестиційна група "Молодість".

Споруда матиме дев’ять перекритих ярусів та десятий відкритий. Кожен ярус облаштують електроосвітленням, відеоспостереженням, системами водовідведення та протипожежної безпеки.

На першому поверсі розташують супермаркет, мийку та шиномонтаж, аби людям було максимально комфортно користуватись парковкою.

"Наш проєкт поєднує у собі інноваційні технології, безпеку та зручність. Пропонує мешканцям Вишневого надійне та зручне місце зберігання понад 450 транспортних засобів. Ми врахували потреби містян, продумали найдрібніші деталі для комфорту мешканців, подбали про інфраструктуру поряд з майбутнім паркінгом", - заявляють у компанії "Молодість".

Автори проєкту запевняють, що ця стоянка дозволить позбутись проблем з паркуванням у місті.

Ось так виглядатиме 9-поверховий паркінг (фото: "Молодість")

Парковок забагато не буває

Наголосимо, що майже 40% киян мають особистий транспорт, тому у столиці часто виникає проблема з паркуванням автомобіля у центрі міста чи ділових кварталах. Будівництво новітніх стоянок, які б могли помістити сотні машин, розвантажило б місто.

Також зазначимо, що з 24 липня у Києві повернули плату за паркування. Втім під час повітряних тривог інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів.