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Смотрите, как в начале 20 века выглядел Майдан Незалежности в Киеве (фото)

Майдан Незалежности в Киеве в 2023 году (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Майдан Незалежности - это центральная площадь Киева и символ всей страны. Но мало кто знает, что до 10 века местность в районе нынешнего Майдана называлась Козьим болотом и представляла собой именно болото. Площадь как таковая сформировалась в 1830-х годах.

В материале Styler смотрите, как выглядел Майдан в начале 20 столетия.

Как выглядел Майдан в начале 20 столетия

В начале 20 столетия площадь называлась Думской, так как там находилось здание городской Думы.

Так выглядел Майдан в начале 20 столетия (фото: wikipedia.org)

История Майдана

В 1830 году площадь получила название Крещатицкая от названия улицы, к которой она непосредственно примыкала. В 1876 году на площади было построено здание Городской думы, и она получила название Думской.

Майдан в 1850 году (фото: wikipedia.org)

В 1913 году перед зданием Городской думы был открыт памятник Столыпину, снесенный сразу после Февральской революции в 1917 году.

В 1919 году площадь переименовали в Советскую, а в 1935- в площадь Калинина. В 1941 году в здании Думы был пожар и оно сгорело. Но за счет этого бедствия территория площади сильно увеличилась за счет разрушенной нечетной стороны улицы Крещатик.

Нынешнее имя площади ей присвоили после обретения Украиной независимости  в 1991 году. Станция метро "Площадь Октябрьской революции" изменила свое название одновременно с площадью.

Отметим, что сейчас слово Майдан стало даже нарицательным и означает проявление свободы и демократии.

Смотрите также, как выглядят женщины, которые позировали для монумента "Родина-мать".

Кстати, под Киевом хотят построить паркинг, которого еще не видели украинцы.

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