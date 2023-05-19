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Дивіться, з чим носити різні моделі джинсів, аби мати шикарний вигляд: фотоприклади від стиліста

Як вибрати джинси (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Хоч джинси і є універсальною річчю, але кожну модель треба вміти правильно скомпонувати із рештою гардероба, інакше ризикуєте зіпсувати образ.

Про те, як правильно вибрати джинси та з чим їх краще носити, розповіла стилістка Alena Miasoed в Instagram.

Як правильно вибрати джинси

Стилістка виділяє кілька правил, які допоможуть вибрати вдалу модель джинсів.

Варто дотримуватись цих рекомендацій:

  • Вибирайте штани свого розміру або на розмір більше;⠀
  • Тканина повинна бути щільна та виглядати сучасно;
  • Штани-палаццо вибирайте з високою посадкою;
  • Палаццо з обтисненою зоною стегон комбінуйте з вільним верхом (наприклад з об’ємними сорочками, футболками);
  • Прямі обтиснені подовжені джинси доповнюйте об'ємною сорочкою;
  • Ultra трендові широкі джинси зі спущеною талією підійдуть дівчатам з вузькими стегнами та при умові відкритого пресу;
  • Не варто носити штани з заниженою лінією талією, якщо зона живота закрита одягом. Інакше дуже вкорочуються ноги та розширюється візуально зона талії;
  • Вибирайте джинси mom сучасних моделей;
  • Зараз актуальні джинси з великими дірками в зоні колін на широких моделях джинсів.

Як поєднувати джинси з іншим одягом

Alena Miasoed також показала, як комбінувати стильні джинси з іншим одягом, аби створити вдалий образ. Ділимось фотоприкладами.

З чим носити стильні джинси (скриншот)

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