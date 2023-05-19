Дивіться, з чим носити різні моделі джинсів, аби мати шикарний вигляд: фотоприклади від стиліста
Як вибрати джинси (колаж: Styler)
Хоч джинси і є універсальною річчю, але кожну модель треба вміти правильно скомпонувати із рештою гардероба, інакше ризикуєте зіпсувати образ.
Про те, як правильно вибрати джинси та з чим їх краще носити, розповіла стилістка Alena Miasoed в Instagram.
Як правильно вибрати джинси
Стилістка виділяє кілька правил, які допоможуть вибрати вдалу модель джинсів.
Варто дотримуватись цих рекомендацій:
- Вибирайте штани свого розміру або на розмір більше;⠀
- Тканина повинна бути щільна та виглядати сучасно;
- Штани-палаццо вибирайте з високою посадкою;
- Палаццо з обтисненою зоною стегон комбінуйте з вільним верхом (наприклад з об’ємними сорочками, футболками);
- Прямі обтиснені подовжені джинси доповнюйте об'ємною сорочкою;
- Ultra трендові широкі джинси зі спущеною талією підійдуть дівчатам з вузькими стегнами та при умові відкритого пресу;
- Не варто носити штани з заниженою лінією талією, якщо зона живота закрита одягом. Інакше дуже вкорочуються ноги та розширюється візуально зона талії;
- Вибирайте джинси mom сучасних моделей;
- Зараз актуальні джинси з великими дірками в зоні колін на широких моделях джинсів.
Як поєднувати джинси з іншим одягом
Alena Miasoed також показала, як комбінувати стильні джинси з іншим одягом, аби створити вдалий образ. Ділимось фотоприкладами.
З чим носити стильні джинси (скриншот)