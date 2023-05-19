Смотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилиста
Как выбрать джинсы (коллаж: Styler)
Хоть джинсы и являются универсальной вещью, но каждую модель нужно уметь правильно скомпоновать с остальным гардеробом, иначе рискуете испортить образ.
О том, как правильно выбрать джинсы и с чем их лучше носить, рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.
Как правильно выбрать джинсы
Стилистка выделяет несколько правил, которые помогут выбрать удачную модель джинсов.
Следует придерживаться этих рекомендаций:
- Выбирайте штаны своего размера или на размер больше;⠀
- Ткань должна быть плотной и выглядеть современно;
- Брюки-палаццо выбирайте с высокой посадкой;
- Палаццо с обжатой зоной бедер комбинируйте со свободным верхом (например с объемными рубашками, футболками);
- Прямые обжатые удлиненные джинсы дополняйте объемной рубашкой;
- Ultra трендовые широкие джинсы со спущенной талией подойдут девушкам с узкими бедрами и при условии открытого пресса;
- Не стоит носить брюки с пониженной линией талией, если зона живота закрыта одеждой. Иначе очень укорачиваются ноги и визуально расширяется зона талии;
- Выбирайте джинсы mom современных моделей;
- Сейчас актуальны джинсы с большими дырками в зоне колен на широких моделях джинсов.
Как носить джинсы с другой одеждой
Alena Miasoed также показала, как комбинировать стильные джинсы с другой одеждой, чтобы создать удачный образ. Делимся фотопримерами.
С чем носить стильные джинсы (скриншот)