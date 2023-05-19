Дивіться, з чим носити різні моделі джинсів, аби мати шикарний вигляд: фотоприклади від стиліста

Хоч джинси і є універсальною річчю, але кожну модель треба вміти правильно скомпонувати із рештою гардероба, інакше ризикуєте зіпсувати образ.

Про те, як правильно вибрати джинси та з чим їх краще носити, розповіла стилістка Alena Miasoed в Instagram.