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Смотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилиста

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Пятница 19 мая 2023 21:31
Смотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилиста Как выбрать джинсы (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Хоть джинсы и являются универсальной вещью, но каждую модель нужно уметь правильно скомпоновать с остальным гардеробом, иначе рискуете испортить образ.

О том, как правильно выбрать джинсы и с чем их лучше носить, рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.

Как правильно выбрать джинсы

Стилистка выделяет несколько правил, которые помогут выбрать удачную модель джинсов.

Следует придерживаться этих рекомендаций:

  • Выбирайте штаны своего размера или на размер больше;⠀
  • Ткань должна быть плотной и выглядеть современно;
  • Брюки-палаццо выбирайте с высокой посадкой;
  • Палаццо с обжатой зоной бедер комбинируйте со свободным верхом (например с объемными рубашками, футболками);
  • Прямые обжатые удлиненные джинсы дополняйте объемной рубашкой;
  • Ultra трендовые широкие джинсы со спущенной талией подойдут девушкам с узкими бедрами и при условии открытого пресса;
  • Не стоит носить брюки с пониженной линией талией, если зона живота закрыта одеждой. Иначе очень укорачиваются ноги и визуально расширяется зона талии;
  • Выбирайте джинсы mom современных моделей;
  • Сейчас актуальны джинсы с большими дырками в зоне колен на широких моделях джинсов.

Как носить джинсы с другой одеждой

Alena Miasoed также показала, как комбинировать стильные джинсы с другой одеждой, чтобы создать удачный образ. Делимся фотопримерами.

Смотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаСмотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилистаС чем носить стильные джинсы (скриншот)

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