Смотрите, с чем носить разные модели джинсов, чтобы выглядеть потрясающе: фотопримеры от стилиста

Хоть джинсы и являются универсальной вещью, но каждую модель нужно уметь правильно скомпоновать с остальным гардеробом, иначе рискуете испортить образ.

О том, как правильно выбрать джинсы и с чем их лучше носить, рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.