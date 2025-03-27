Дівчина року Playboy 2025: який вигляд має найбажаніша жінка просто зараз

Фермерське коріння

Джилліан зростала на фермі в сільській місцевості в штаті Монтана вдалині від міської метушні. Все її життя було так чи інакше пов’язане з природою, що проглядається зокрема в стилістиці її блогу в Instagram. Вона обожнює коней і добре тримається в сідлі, що зокрема стало темою фотосесії моделі для Playboy.

Відверта зйомка для Playboy

Так, Нейшн позувала в ковбойському стилі на відкритому повітрі. Вона роздяглася перед камерами до спідньої білизни, а потім і зовсім оголилася. Зйомка проходила на ранчо просто неба. Модель позувала у стайні, на коні та лежачи на копицях сіна, вражаючи розкішною фігурою.

Модельна кар’єра

Титул "Playmate of the Year" є одним із найпрестижніших у світі моделінгу, проте до визнання виданням у Нейшн вже була сформована успішна кар’єра. Вона активно співпрацювала з відомими брендами, зокрема GUESS та LOVEWAVE. Вона також веде блог в соцмережах, де ділиться яскравими митями свого життя.

Який сьогодні вигляд має дівчина року Playboy 2025

Джилліан продовжує підкорювати модельний бізнес. У повсякденному житті віддає перевагу стилю кежуал та сукням, які підкреслюють фігуру. Відпочиває модель за читанням книг та пізнаванням природи. Зокрема нещодавно вона досліджувала Південну Африку.

Який вигляд зараз має дівчина року Playboy 2025 (instagram.com/gillian_nation)

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Оля Полякова прикрасила обкладинку українського Playboy. Артистка, якій скоро виповниться 46 років, позувала з оголеними грудьми, демонструючи, що чудова фізична форма - це не про вік, а про бажання та наполегливу працю. Ми також розповідали, хто ще з українських зірок роздягався для легендарного чоловічого журналу.

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