Дивакуваті, незвичні й цікаві свята, які відзначають у листопаді. Ви будете здивовані

1 листопада, вівторок - Мовембер. Традиція з Австралії. Чоловіки упродовж місяця відрощують вуса і роблять пожертвування на вивчення і боротьбу з раком простати та іншими чоловічими хворобами.

2 листопада, середа - День пошуку кіл. Святкують цей день челенджем зі спостережливості. Слід шукати обрис кола чи круга в усьому, що вас оточує. Ви можете влаштувати змагання: засікти час і порахувати всі предмети й обриси, схожі на круг чи коло.

3 листопада, четвер - День, коли чоловіки готують обід, який відзначають в перший четвер листопада.

4 листопада, п’ятниця - День здорового глузду. Це свято прагматиків і раціоналістів.

6 листопада, неділя - День нульових завдань. Відзначають в першу неділю листопада. В цей день треба максимально розслабитися, забувши про щоденні завданні і викинувши календар.

7 листопада, понеділок - День якісної роботи. Проводять у перший понеділок листопада. Був створений з метою спонукати претендентів мислити нестандартно і зосередитися на отриманні і якісному виконанні роботи.

8 листопада, вівторок - День людини, яку вважають нездатною до навчання. Також Dunce Day - на честь середньовічного вченого Іоанна Дунса Скота з Шотландії, який помер 8 листопада 1308 року. Він вважав, що капелюхи у формі конуса збільшують навчальний потенціал.

9 листопада, середа - День "Хаос ніколи не вмирає". В це свято варто задуматися всерйоз над теорією Хаосу.

10 листопада, четвер - День незабудки. Він спрямований на те, щоб змінити ставлення людей до ветеранів-інвалідів та допомогти людям, які втратили пам'ять, знову згадати.

11 листопада, п’ятниця - Всесвітній день оригамі. Відсвяткуйте цей день творчо, складіть фігурки з гарного кольорового паперу або ж дізнайте більше про це мистецтво.

13 листопада, неділя - День Седі Хокінс. Свято, що виникло з мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х років. Влаштовуються доганялки і, якщо дівчина зловить хлопця, він повинен одружитися з нею.

14 листопада, понеділок - День "Розслабся і сяй". Це день миру та надії, який нагадує нам, що незалежно від того, що відбувається, нам потрібно зосередитись на всьому хорошому, що є в житті.

16 листопада, середа - Всесвітній День ґудзиків. Свято придумало американське Національне товариство ґудзика в середині ХХ століття. Він став частиною декору одягу - а потім і предметом колекціонування. Чому б не дослідити історію появи цієї фурнітури або не почати колекціонувати ґудзики.

17 листопада, четвер - День екскурсії. Підіть в похід чи дослідіть незвичні міста свого міста (країни).

19 листопада, субота - Всесвітній день туалету. Цікаво, що з 2001 року у світі існує Всесвітня туалетна організація. Вона проводить міжнародні конференції, на яких туалетні асоціації з багатьох країн світу обговорюють питання розвитку туалетної справи.

20 листопада, неділя - День абсурду. Святкується з тим, щоби нагадати людям про здоровий глузд і сприяти тому, аби абсурду в нашому житті не більшало, а меншало.

21 листопада, понеділок - День без музики. Це захід, організований Біллом Драммондом, щоб привернути увагу до здешевлення музики як виду мистецтва через її бездумне та повсюдне використання в сучасному суспільстві.

22 листопада, вівторок - День прогулянки на автомобілі. Відправтеся в подорож, якщо є така можливість. Наодинці або всією родиною.

23 листопада, середа - День Фібоначчі. Математичні ідеї, до яких приводить послідовність Леонардо Фібоначчі, немов золотий, вже давно цінуються за їхню чарівність і красу. Фібоначчі був першим великим математиком середньовічної Європи.

24 листопада, четвер - День свого унікального таланту. Це свято вшановує унікальні та незвичайні таланти, закликає людей шукати власний і розвивати його. А святкувати День таланту заведено так: люди влаштовують демонстрацію свого таланту: вдома, на роботі, на спеціальних шоу.

25 листопада, п’ятниця - День людини, яка їсть над раковиною в США (Відзначають наступного дня після Дня подяки). "Sinkie" (від sink, раковина) - це людина, яка іноді обідає над кухонною раковиною. Sinkie Day збігається з Чорною п'ятницею, тому що багато людей в цей день поспішають і швидко перекушують над раковиною, щоб не кришити на підлогу.

27 листопада, неділя - День завоювання друзів. Це, власне, день народження Дейла Карнегі, автора книжки "Як здобувати друзів і впливати на людей". Цей американський оратор добився успіху, розробивши правила ділового та побутового спілкування, завдяки якому людина здатна порозумітися з будь-ким, сподобатися, запобігти конфлікту й добитися, аби люди робили те, про що вона їх просить.

28 листопада, понеділок - День "Зроби свою власну голову". Він дуже популярний у початкових школах та на уроках малювання. У класі ви можете зробити свою голову, наприклад, з пластиліну, пап'є-маше, або намалювати.

29 листопада, вівторок - День зубочистки. Цей день є нагадування про те, що гігієна ротової порожнини - дуже важлива.

30 листопада, середа - День свійських тварин. Коти, собаки, папужки, рибки, хом’ячки… А ще корови, свині, вівці, коні, кози… Свято, започатковане екологами 1931 року, набуло популярності в багатьох країнах світу, вшановує всіх одомашнених людиною тварин.