Чудаковатые, необычные и интересные праздники, отмечаемые в ноябре. Вы будете удивлены

1 ноября, вторник – Мовембер. Традиция из Австралии. Мужчины в течение месяца отращивают усы и пожертвуют на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями.

2 ноября, среда – День поиска кругов. Празднуют этот день челленджем по наблюдательности. Следует искать очертание круга или круга во всем, что вас окружает. Вы можете устроить соревнование: засечь время и сосчитать все предметы и очертания, похожие на круг или круг.

3 ноября, четверг – день, когда мужчины готовят обед , который отмечают в первый четверг ноября.

4 ноября, пятница – День здравого смысла. Это праздник прагматиков и рационалистов.

6 ноября, воскресенье – День нулевых задач. Отмечают в первое воскресенье ноября. В этот день нужно максимально расслабиться, забыв о ежедневных задачах и выбросив календарь.

7 ноября, понедельник – День качественной работы. Проводят в первый понедельник ноября. Был создан с целью побуждать соискателей мыслить нестандартно и сосредоточиться на получении и качественном выполнении работы.

8 ноября, вторник – День человека, которого считают неспособным к обучению. Также Dunce Day – в честь средневекового ученого Иоанна Дунса Скотта из Шотландии, умершего 8 ноября 1308 г. Он считал, что шляпы в форме конуса увеличивают учебный потенциал.

9 ноября, среда – День "Хаос никогда не умирает". В этот праздник следует задуматься всерьез над теорией Хаоса.

10 ноября, четверг – День незабудки. Он направлен на то, чтобы изменить отношение людей к ветеранам-инвалидам и помочь потерявшим память людям вновь вспомнить.

11 ноября, пятница – Всемирный день оригами. Отпразднуйте этот день творчески, сложите фигурки из красивой цветной бумаги или узнайте больше об этом искусстве.

13 ноября, воскресенье – День Сэди Хокинс. Праздник, возникший из мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х годов. Устраиваются догонялки и, если девушка поймает парня, он должен жениться на ней.

14 ноября, понедельник – День "Расслабься и сияй". Это день мира и надежды, который напоминает нам, что независимо от того, что происходит, нам нужно сосредоточиться на всем хорошем, что есть в жизни.

16 ноября, среда – Всемирный День пуговиц. Праздник придумал американское Национальное общество пуговицы в середине ХХ века. Он стал частью декора одежды – а затем и предметом коллекционирования. Почему бы не изучить историю появления этой фурнитуры или не начать коллекционировать пуговицы.

17 ноября, четверг – День экскурсии. Идите в поход или исследуйте необычные города своего города (страны).

19 ноября, суббота – Всемирный день туалета. Интересно, что с 2001 г. в мире существует Всемирная туалетная организация. Она проводит международные конференции, где туалетные ассоциации из многих стран мира обсуждают вопросы развития туалетного дела.

20 ноября, воскресенье – День абсурда. Празднуется с тем, чтобы напомнить людям о здравом смысле и способствовать тому, чтобы абсурда в нашей жизни не увеличивалось, а уменьшалось.

21 ноября, понедельник – День без музыки. Это мероприятие, организованное Биллом Драммондом (Bill Drummond), чтобы привлечь внимание к удешевлению музыки как виду искусства через ее бездумное и повсеместное использование в современном обществе.

22 ноября, вторник – День прогулки на автомобиле. Отправьтесь в путешествие, если есть такая возможность. Наедине или всей семьей.

23 ноября, среда – День Фибоначчи. Математические идеи, к которым приводит последовательность Леонардо Фибоначчи, как золотой, уже давно ценятся за их обаяние и красоту. Фибоначчи был первым крупным математиком средневековой Европы.

24 ноября, четверг – День своего уникального таланта. Этот праздник чествует уникальные и необычные таланты, призывает людей искать свой и развивать его. А праздновать День таланта принято так: люди устраивают демонстрацию своего таланта: дома, на работе, на специальных шоу.

25 ноября, пятница – День человека, который ест над раковиной в США (отмечают на следующий день после Дня благодарения). "Sinkie" (от sink, раковина) – это человек, который иногда обедает над кухонной раковиной. Sinkie Day совпадает с Черной пятницей, потому что многие люди в этот день спешат и быстро перекусывают над раковиной, чтобы не крошить на пол.

27 ноября, воскресенье – День завоевания друзей. Это собственно день рождения Дейла Карнеги, автора книги "Как приобретать друзей и влиять на людей". Этот американский оратор добился успеха, разработав правила делового и бытового общения, благодаря которому человек способен поладить с кем-либо, понравиться, предотвратить конфликт и добиться, чтобы люди делали то, о чем он их просит.

28 ноября, понедельник – День "Сделай свою собственную голову". Он очень популярен в начальных школах и на уроках рисования. В классе вы можете сделать свою голову, например, из пластилина, папье-маше, или нарисовать.

29 ноября, вторник – День зубочистки. Этот день есть напоминание о том, что гигиена полости рта – очень важна.

30 ноября, среда – День домашних животных. Кошки, собаки, попугайчики, рыбки, хомячки… А еще коровы, свиньи, овцы, лошади, козы… Праздник, начатый экологами 1931 года, приобрел популярность во многих странах мира, чествует всех одомашненных человеком животных.