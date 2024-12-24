Дива на Різдво. У цих знаків Зодіаку закінчиться "чорна" смуга

У яких знаків Зодіаків закінчиться "чорна" смуга і на кого чекає диво на Різдво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Рак

Впустіть у своє серце доброту і віру в чудеса. Не варто розчаровуватися та опускати руки, якщо щось з вашого списку задуманого так і не вдалося втілити в життя. На вас чекає перезавантаження, завдяки якому ви зможете попрощатися з "чорною" смугою і почати жити так, як завжди мріяли.

Водолій

Таро-гороскоп на середу обіцяє вам радісну новину. Ви зможете нарешті домогтися бажаного і вирішити свої проблеми. Складнощі рано чи пізно закінчуються, пам'ятайте про це. Уже 25 грудня ви зрозумієте, що у вашому житті починається нова і дуже щаслива глава.

Близнюки

Не зациклюйтеся на поганому, настав час струсити із себе пил і впустити у своє життя чудеса. Налаштовуйтеся на позитив і зміни, незабаром у вас почнеться "біла" смуга. Не хвилюйтеся через дрібниці й оточіть себе людьми, з якими вам комфортно. "Фільтруйте" нових знайомих і починайте все з чистого аркуша.

Стрілець

Таро-гороскоп на 25 грудня обіцяє вам фантастичні новини. Ви зможете порадіти та навіть втілити в життя свою мрію. Удача повернеться у ваше життя, і це буде дуже ефектно. Вона принесе чимало чудес і просто зітре в порошок усі надумані проблеми, які заважали вам рухатися вперед.