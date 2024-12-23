Новорічна ніч подарує аж два шанси загадати бажання. Як це зробити правильно: секрети від астролога

На Новий рік, коли настає північ, багато хто загадує бажання. Але чи знаєте ви, що цього разу буде одразу два шанси озвучити свій "запит" до Всесвіту?

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, як планети та зірки допоможуть нашим мріям перетворитися на реальність, коли саме загадувати бажання та якими вони мають бути.

Які бажання загадати на Новий рік

"31 грудня 2024 року буде панувати унікальна "космічна погода", яка дозволить двічі загадати найомріяніше. Чому? По-перше, 31-го грудня о 00:27 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. У цей час добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - розповіла астролог.

"Особливо сприятлива для цього перша година першої доби, тобто з 00:27 до 01:27 за Києвом. Необхідно слідкувати за думками: вони повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя", - додала вона.

Особливу увагу варто зосереджувати на бажаннях, які стосуються:

кар’єри

професійного розвитку

статусу

авторитетності.

Після опівночі, коли вже настане Новий рік, Місяць буде у десятому знаку Зодіаку, в поєднанні з Сонцем. Управителем Молодика буде Сатурн.

"Обидва світила формуватимуть гармонійні аспекти з "володарем кілець" Сонячної системи, завдяки чому все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації. Оскільки Молодик відбудеться під час ретроградного Марсу, краще приділити час плануванню ситуацій, які вже відбувались у вашому житті, а не розпочинати нові процеси", - пояснила експерт.

Як правильно загадати бажання на Новий рік (ілюстрація: freepik.com)

А другий шанс загадати бажання випаде саме опівночі. 1 січня 2025 року Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде знаходитись у королівському градусі Козорогу.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус у Козорогу вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей", - пояснила астролог.

Тож, коли будете загадувати бажання, варто врахувати всі особливості астрологічної події. Так ви зможете правильно визначатися з бажаним та дати Всесвіту правильний "запит".

Думайте про власну самооцінку, задоволеність життями, щастя в стосунках, дружні взаємини.

"Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників. Тож сонячна енергія у цей момент сприятиме намірам, які стосуються реалізації планів і досягненню амбіційних цілей. Але не треба забувати про ретроградність Марсу: бажано, щоб замисли стосувались вже існуючих у вашому житті, а не нових ситуацій", - резюмувала астролог.