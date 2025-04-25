Нові Луніни і Мудрики. 6 юних українських талантів в академіях топ-клубів Європи

Ігор Костенко ("Бенфіка")

Перспективний український воротар, який виступає за команду U17 португальського гранда. Він народився 2008 року в Запоріжжі. Його зріст зараз становить 2,02 метра, що є значною перевагою для гравця його позиції.

До академії "орлів" Ігор приєднався у 2022 році, а вже у липні 2023-го підписав контракт з клубом. ​

У сезоні 2022/23 українець став чемпіоном Португалії у складі "Бенфіки" U16, провівши 30 матчів і пропустивши лише 11 м'ячів. ​Сам клуб покладає великі надії на українця. Ігор Костенко (фото: instagram.com/igor_kostenko_official1)

Єгор Крапівін ("Еспаньйол")

Воротар з Києва 2008 року народження, який виступає за іспанський клуб "Еспаньйол" U19.

Єгор попри те, що киянин, розпочав футбольну кар'єру в молодіжній академії донецького "Шахтаря". Після початку повномасштабної війни переїхав до Іспанії, де вступив у барселонську футбольну академію Marcet. Там він значно покращив свої навички, особливо в грі ногами, дуелях один в один та грі у повітрі.

У липні 2024 року приєднався до молодіжної команди "Еспаньйола", підписавши з "папугами" контракт до червня 2027-го.

На міжнародному рівні Крапівін представляє юнацьку збірну України U17, за яку провів декілька матчів. Єгор Крапівін (фото: instagram.com/yehor_krapivin)

Дамір Гонченко ("Андерлехт")

Зараз 14-річний Дамір виступає за молодіжну команду бельгійського клубу "Андерлехт", а його шлях у футболі розпочався в Києві, де він грав за столичний "Локомотив".

Після 24 лютого 2022-го хлопець продовжив розвивати скіли у ДЮСШ молдовської "Дачії", а згодом приєднався до академії бельгійського гранда.

У складі молодіжної команди "Андерлехта" Дамір грає у центрі поля і носить №18 на футболці. Він вже двічі ставав чемпіоном Бельгії.

Цікаво, що важливу роль у кар'єрі Даміра відіграє його бабуся, яка активно підтримує хлопця і, за деякими джерелами, виконує функції його агента. Дамір Гонченко (фото: instagram.com/h_damir.18)

Марк Кузьмук ("Баварія")

Марк є вихованцем української "Школи воротарів Віталія Сидоренка". Завдяки наполегливій праці та таланту він привернув увагу скаутів "Баварії" та приєднався до їхньої академії, де тренується та виступає за команду U14.

Марк грає на позиції голкіпера і вважається одним із найперспективніших юнаків свого віку. У його амбіціях - замінити легендарного Мануеля Нойєра в основі німецького гранда.



Платон Москаленко ("Вільярреал")

Платон розпочав свою футбольну підготовку в Україні, граючи за UFS та київське "Динамо". Його талант і наполегливість привернули увагу скаутів іспанського клубу "Вільярреал", де він наразі виступає за команду U13.

Граючи за юнацьку команду "жовтої субмарини", Платон має можливість розвивати свої навички в одному з найкращих футбольних середовищ Європи. Адже попри те, що Вілярреаль це невеличке іспанське містечко, місцевий клуб має хороші футбольні традиції та виховав не одну зірку футболу. Платон Москаленко (фото: instagram.com/platonmoskalenko23)

Ілля Проценко ("Фіорентина")

​Ілля наразі виступає за юнацьку команду італійського клубу "Фіорентина", але його вже називають місцевим Бареллою за безстрашний, жорсткий та динамічний стиль гри.

Він народився у 2013 році та почав займатися футболом у академії київського "Динамо".​ Після початку повномасштабної війни Проценко приєднався до академії "фіалок". За результатами тестувань у "Фіорентині" юний українець одразу показав найкращі результати серед своїх однолітків у категоріях швидкості та координації. Це свідчить про його високий фізичний потенціал та здатність адаптуватися до вимог європейського футболу. Ілля Проценко (фото: instagram.com/protsik_junior)