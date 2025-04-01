Педріньо наступний? Топ-5 натуралізованих футболістів збірної України

УАФ розглядає можливість натуралізації бразильського вінгера "Шахтаря" Педріньо (Педро Вітор Делміно да Сілва). Якщо це станеться, то 26-річний футболіст має всі шанси стати шостим натуралізованим гравцем, які надягнуть футболку збірної України.

Більше про потенційну натуралізацію бразильця, а також про тих футболістів, які отримали українське громадянство раніше, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про потенційну натуралізацію Педріньо

Як зазначив агент футболіста Вілл Дантас в інтервʼю бразильському виданню No Ataque, Українська асоціація футболу вже контактує з гравцем з приводу можливої натуралізації.

У ньому нібито вбачають хороше підсилення атаки для "синьо-жовтих". Однак, поки що футболіст вагається з приводу можливого отримання українського паспорту.

Його агент зазначає, що Педріньо є молодим футболістом, тому йому не варто поспішати з такими рішеннями, оскільки у випадку натуралізації він не зможе зіграти за іншу збірну, очевидно, маючи на увазі Бразилію.

Фото: Педріньо (shakhtar.com)

Кого раніше натуралізували в Україні

Раніше в Україні вже було чимало натуралізованих футболістів. Першим серед них став білорус Артем Мілевський. Він отримав український паспорт у 2006 році та провів 50 поєдинків у синьо-жовтій футболці, в яких забив 8 голів.

Особливо "Міля" запамʼятався українським вболівальникам у 2006 році, коли забив пенальті у ворота збірної Швейцарії ударом паненка.

Фото: Артем Мілевський (instagram.com/timi1010)

У 2008 році Україна отримала ще одного натуралізованого нападника. Ним став серб Марко Девіч, який на той час виступав у складі "Металіста". У період з 2008 по 2014 рік Девіч зіграв за збірну України 35 матчів, в яких забив 7 голів.

Однак найбільший памʼятним моментом можна назвати матч Євро-2012 між Україною та Англією. Тоді Марко вдарив по воротах, після чого мʼяч перетнув лінію, але захисник англійців Джон Террі виніс його з воріт. Гол не було зараховано.

Фото: Марко Девич (fc-metalist.com)

Бразильський футболіст Едмар приєднався до збірної України у 2012 і до 2014 року він встиг зіграти 15 матчів у складі "синьо-жовтих" та забити один гол.

Зараз Едмар розвивається як тренер та очолює казахстанський футбольний клуб "Тобол".

Фото: Едмар (metalist1925.com)

У 2017 році збірна України отримала ще одне бразильське підсилення. Ним став Марлос, який на той час був одним з лідерів донецького "Шахтаря".

За 4 роки він зіграв 27 поєдинків, у яких відзначився лише одним забитим мʼячем, що не дуже добре, як для атакувального футболіста.

Фото: Марлос (uaf.com)

Останнім станом на сьогодні до збірної України приєднався добре відомий Жуніор Мораес. Він встиг пограти у складі донецьких "Металурга" та "Шахтаря", а також київського "Динамо". У 2019 році отримав українське громадянство.

За час свого перебування у збірній Мораес забив лише 1 гол в 11 матчах. Це сталося в домашньому матчі "синьо-жовтих" у другому турі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії (1:1).

Фото: Жуніор Мораес (uaf.com)