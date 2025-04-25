Новые Лунины и Мудрики. 6 юных украинских талантов в академиях топ-клубов Европы

Пока украинский футбол проходит через исторические испытания, новое поколение не просто держит мяч в игре - оно прокладывает путь в большом футболе за пределами страны. Они еще подростки, но уже в составах таких клубов, как "Бавария", "Бенфика", "Фиорентина" и "Андерлехт". И это только начало.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про самых талантливых украинских детей, которые уже играют в топовых европейских академиях.
Перспективный украинский вратарь, выступающий за команду U17 португальского гранда. Он родился в 2008 году в Запорожье. Его рост сейчас составляет 2,02 метра, что является значительным преимуществом для игрока его позиции.
К академии "орлов" Игорь присоединился в 2022 году, а уже в июле 2023-го подписал контракт с клубом.
В сезоне 2022/23 украинец стал чемпионом Португалии в составе "Бенфики" U16, проведя 30 матчей и пропустив лишь 11 мячей. Сам клуб возлагает большие надежды на украинца.
Вратарь из Киева 2008 года рождения, выступающий за испанский клуб "Эспаньол" U19.
Егор несмотря на то, что киевлянин, начал футбольную карьеру в молодежной академии донецкого "Шахтера". После начала полномасштабной войны переехал в Испанию, где поступил в барселонскую футбольную академию Marcet. Там он значительно улучшил свои навыки, особенно в игре ногами, дуэлях один в один и игре в воздухе.
В июле 2024 года присоединился к молодежной команде "Эспаньола", подписав с "попугаями" контракт до июня 2027-го.
На международном уровне Крапивин представляет юношескую сборную Украины U17, за которую провел несколько матчей.
Сейчас 14-летний Дамир выступает за молодежную команду бельгийского клуба "Андерлехт", а его путь в футболе начался в Киеве, где он играл за столичный "Локомотив".
После 24 февраля 2022-го парень продолжил развивать скиллы в ДЮСШ молдавской "Дачии", а затем присоединился к академии бельгийского гранда.
В составе молодежной команды "Андерлехта" Дамир играет в центре поля и носит №18 на футболке. Он уже дважды становился чемпионом Бельгии.
Интересно, что важную роль в карьере Дамира играет его бабушка, которая активно поддерживает парня и, по некоторым источникам, выполняет функции его агента.
Марк является воспитанником украинской "Школы вратарей Виталия Сидоренко". Благодаря упорному труду и таланту он привлек внимание скаутов "Баварии" и присоединился к их академии, где тренируется и выступает за команду U14.
Марк играет на позиции голкипера и считается одним из самых перспективных юношей своего возраста. В его амбициях - заменить легендарного Мануэля Нойера в основе немецкого гранда.
Платон начал свою футбольную подготовку в Украине, играя за UFS и киевское "Динамо". Его талант и настойчивость привлекли внимание скаутов испанского клуба "Вильярреал", где он сейчас выступает за команду U13.
Играя за юношескую команду "желтой субмарины", Платон имеет возможность развивать свои навыки в одной из лучших футбольных сред Европы. Ведь несмотря на то, что Вилярреаль это небольшой испанский городок, местный клуб имеет хорошие футбольные традиции и воспитал не одну звезду футбола.
Илья сейчас выступает за юношескую команду итальянского клуба "Фиорентина", но его уже называют местным Бареллой за бесстрашный, жесткий и динамичный стиль игры.
Он родился в 2013 году и начал заниматься футболом в академии киевского "Динамо". После начала полномасштабной войны Проценко присоединился к академии "фиалок". По результатам тестирования в "Фиорентине" юный украинец сразу показал лучшие результаты среди своих сверстников в категориях скорости и координации. Это свидетельствует о его высоком физическом потенциале и способности адаптироваться к требованиям европейского футбола.
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