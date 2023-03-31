У дитячих садочках Києва вимагають закриті дані про батьків-військовослужбовців: розгорається скандал

Деталі інциденту

У дитячих садочках Дарницького району почали просити довідки з даними про батьків-військовослужбовців. У документі потрібно вказати звання, ПІБ, локації проходження служби, а також інформацію про командування та військову частину.

Подібні довідки потрібні для того, щоб надати дитині учасника бойових дій пільги, проте Департамент освіти міста Києва такої інформації не збирає. За словами Юлії Покуль, вся інформація про харчування та знижки на нього в садочках є у відомстві районних управлінь освіти.

Користувачка висловлює занепокоєння про те, що цих даних можуть отримати доступ треті особи. Вона також зауважує, що є інформація, яку розголошувати не можна. Наприклад, виконання бойових завдань за "нулем".

Так виглядає довідка, яку вимагають у дитячих садочках (фото: facebook.com/Батьки "SOS")

"То так і писати: Росія, Ростовська область, місто Таганрог на підставі бойового розпорядження #2613-75р? Можливо, ще треба вказати кількісний склад групи, деталізувати бойове завдання і надати інформацію про кожного бійця?" - висловлюється жінка.

Вона додає, ця форма довідки є єдиною, яка підтверджує статус військовослужбовця і дає дитині військовослужбовця право на знижку на харчування у садочку.

Дарницьке районне управління освіти посилається на розпорядження Київського департаменту освіти та постанову Кабміну, яких насправді немає.

Чи справді така довідка необхідна для пільг

У коментарях до цього допису користувачі пишуть, що стикалися з подібними ситуаціями. Однак для розв'язання проблеми було достатньо надати так звану "Форму 5".

Це довідка, яка підтверджує проходження військової служби за контрактом, яку можна отримати безпосередньо у військовій частині. Саме за допомогою неї дитина військового може отримати певний ряд пільг.

Форма 5 гарантує пільги для родини військовослужбовця (фото: facebook.com/Батьки "SOS")

Авторка допису Юлія Покуль виявила, що таке рішення ухвалили депутати КМДА. Тепер вона хоче отримати пояснення від СБУ та Міністерства оборони України.