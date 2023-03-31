В детских садах Киева требуют закрытые данные о родителях-военнослужащих: разгорается скандал

Детали инцидента

В детских садах Дарницкого района начали просить справки с данными о родителях-военнослужащих. В документе нужно указать звание, ФИО, локацию прохождения службы, а также информацию о командовании и воинской части.

Подобные справки нужны для того, чтобы предоставить ребенку участника боевых действий льготы, однако Департамент образования Киева такой информации не собирает. По словам Юлии Покуль, вся информация о питании и скидках на него в садах есть в ведомстве районных управлений образования.

Пользовательница выражает обеспокоенность тем, что к этим данным могут получить доступ третьи лица. Она также отмечает, что есть информация, которую разглашать нельзя. К примеру, выполнение боевых задач за "нулем".

Так выглядит справка, которую требуют в детских садах (фото: facebook.com/Родители "SOS")

"Так и писать: Россия, Ростовская область, город Таганрог на основании боевого распоряжения #2613-75р? Возможно, еще нужно указать количественный состав группы, детализировать боевое задание и предоставить информацию о каждом бойце?" - высказывается женщина.

Она добавляет, что эта форма справки является единственной, которая подтверждает статус военнослужащего и дает ребенку военнослужащего право на скидку на питание в садике.

Дарницкое районное управление образования ссылается на распоряжение Киевского департамента образования и постановление Кабмина, которых на самом деле нет.

Действительно ли такая справка необходима для льгот

В комментариях к этому посту пользователи пишут, что сталкивались с подобными ситуациями. Однако для решения проблемы было достаточно предоставить так называемую "Форму 5".

Это справка, подтверждающая прохождение военной службы по контракту, которую можно получить непосредственно в воинской части. Именно с помощью нее ребенок военного может получить ряд льгот.

Форма 5 гарантирует льготы для семьи военнослужащего (фото: facebook.com/Родители "SOS")

Автор сообщения Юлия Покуль обнаружила, что такое решение приняли депутаты КГГА. Теперь она хочет получить пояснения от СБУ и Министерства обороны Украины.