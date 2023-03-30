Заборона на вилов. Що зміниться для рибалок з 1 квітня

Державне агентство рибного господарства запровадило заборону на нерестовий вилов риби у водоймах України. Табу для рибалок діятиме з 1 квітня.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Нерест - це дуже важливий період для водних жителів. Це час розмноження риби. Щороку з метою створення сприятливих умов для цього в Україні встановлюють заборону на лов риби.

Коли та скільки буде діяти заборона на вилов

Заборона встановлена для водосховищ та озер із затоками, протоками, включаючи зону підтоплення на період:

для аматорського вилову – з 1 квітня до 9 червня (включно);

для промислового вилову - з 1 квітня до 16 червня (включно).

Для річок та їх кореневих вод:

З 1 квітня до 20 травня (включно).

Що заборонено робити з 1 квітня

З 1 квітня 2023 року не можна використовувати плавзасоби (човни) у визначених рибальством, здійснювати підводне полювання, проводити змагання зі спортивного рибальства, а також днопоглиблювальні, вибухові та інші роботи, видобувати будівельні матеріали у місцях масового нересту водних біоресурсів.

Що дозволено робити в цей період і кому

Українцям дозволяється аматорське рибальство до 3 кілограмів риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком та спінінгом з берега водойми. Проте лише у місцях, визначених у спеціальному переліку та інших водоймах у межах населених пунктів.

Зазначимо, що нещодавно за незаконний вилов риби в Україні зросли штрафи.