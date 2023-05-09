Дитячих садків більше не буде? У МОН пропонують альтернативу

Пояснюють, що метою таких змін є розширення доступу дітей раннього та дошкільного віку до якісних освітніх послуг.

Замість звичних для українців дитячих садків пропонують ввести групи короткотривалого перебування. Вони можуть бути прогулянковими, консультативними або сезонними.

Альтернативні форми надання послуг з дошкільної освіти можна буде організувати у дитсадках, школах або закладах позашкільної освіти.

У МОН пропонують облаштувати процес дошкільної освіти в бібліотеках, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах, медико-психолого-педагогічних центрах тощо.

Крім того, радять організовувати індивідуальне виховання та розвиток.

Від потенційних нововведень очікують, що вони збільшать число дітей в Україні, які будуть відвідувати заклади дошкільної освіти.

Чи перейдуть українські школярі на 12-річну систему освіти

За словами голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, перехід на 12-річну систему шкільної освіти задекларований у законодавстві. Це означає, що рано чи пізно він все одно відбудеться.

Відповідно до реформи нової української школи (НУШ) це планувалося на 2027 рік, однак Гурак вважає, що це можна зробити й у 2024 році.

"Це розв'яже всі наші питання. Ми зможемо збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету), врахувати перехідний період на кожному рівні та зможемо підготуватися до 2027 року - до повноцінного запровадження профільної старшої школи", - сказав Гурак.

Він вважає, що ухвалити таке кардинальне рішення дешевше, ніж фінансувати кілька менш глобальних проєктів у сфері освіти. Однак не менш важливу роль відігрує й ставлення учасників освітнього процесу.