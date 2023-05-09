Детских садиков больше не будет? В МОН предлагают альтернативу

Объясняют, что целью таких изменений является расширение доступа детей раннего и дошкольного возраста к качественным образовательным услугам.

Вместо привычных для украинцев детских садов предлагают ввести группы кратковременного пребывания. Они могут быть прогулочными, консультативными или сезонными.

Альтернативные формы предоставления услуг по дошкольному образованию можно будет организовать в детсадах, школах или заведениях внешкольного образования.

В МОН предлагают обустроить процесс дошкольного образования в библиотеках, центрах детского и юношеского творчества, клубах, медико-психолого-педагогических центрах и т.д.

Кроме того, рекомендуют организовывать индивидуальное воспитание и развитие.

От потенциальных инноваций ожидают, что они увеличат число детей в Украине, которые будут посещать заведения дошкольного образования.

Перейдут ли украинские школьники на 12-летнюю систему образования

По словам главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака, переход на 12-летнюю систему школьного образования задекларирован в законодательстве. Это значит, что рано или поздно он все равно произойдет.

Согласно реформе новой украинской школы (НУШ), это планировалось на 2027 год, однако Гурак считает, что это можно сделать и в 2024 году.

"Это решит все наши вопросы. Мы сможем сбалансировать образовательную программу таким образом, чтобы учесть все пропущенные занятия (из-за воздушных тревог, отсутствия электроэнергии, отсутствия интернета), учесть переходный период на каждом уровне и сможем подготовиться к 2027 году - к полноценному внедрению профильной старшей школы", - сказал Гурак.

Он считает, что принять такое кардинальное решение дешевле, чем финансировать несколько менее глобальных проектов в сфере образования. Однако не менее важную роль играет и отношение участников образовательного процесса.