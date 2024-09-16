Дитяче Євробачення 2024: всі пісні учасників Нацвідбору

Усі пісні фіналістів

Артем Котенко - "ДІМ"

12-річний співак виконує щемливу пісню про тих, хто втратив дім, але не лише як житло, а й як місце власної сили. Артем хоче донести, що всі, особливо нині, мають перебувати у затишку та безпеці, мати власний дім.

Злата Іванів - "НАМИСТО"

Співачці усього 10 років, вона вирішила виступити з піснею про нашу культуру. Злата співає про мамине намисто, яке стало оберегом, адже воно пов'язує між собою покоління.

Ангеліна Глогусь - "Плачуть янголи"

12-річна артистка обрала непросту тему. Ангеліна співає про янголів та жорстокість людей. І дівчина сподівається, що рано чи пізно погані часи закінчаться, а замість дощу та суму з'явиться райдуга.

Ілля Коновченко - "SPACESHIP"

Співаку 12 років, а в своїй пісні він розповідає про космічний корабель. І він може допомогти мрійникам досягти бажаного. Але головне не тільки мріяти, а ще й наполегливо працювати, аби досягти власних цілей.

Анастасія Бєлібова - "Unbelievable"

13-річна співачка вирішила обрати трек, в якому розповідає про підлітків та труднощі, з якими вони стикаються. Анастасія хоче, аби всі пам'ятали про власну унікальність та неповторність.

Вероніка Коган - "Harmony"

11-річна артистка співає про стереотипи, від яких варто звільнитися. Вероніка хоче, аби її слухачі відмовилися від підлаштовування під очікування людей навколо. Адже кожен має право на самовираження.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення

Вже 22 вересня українці дізнаються, хто представить нашу країну на пісенному конкурсі. Фінал Нацвідбору буде проводитися у форматі телевізійного концерту, початок шо заплановано на 18:00.

"Як і в попередні роки, переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Ведучими шоу виступлять українська співачка, представниця України на Дитячому Євробаченні - 2015 Анна Трінчер, офіційний "голос" Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва", - повідомляє "Суспільне".

А сам конкурс цього року відбудеться в Іспанії. Дитяче Євробачення буде проходити в Мадриді, фінал заплановано на 16 листопада.